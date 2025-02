¿A qué hora juega Alianza Lima vs Nacional de Paraguay HOY por la Copa Libertadores 2025?

Alianza Lima vs Nacional será el segundo partido en el historial copero entre sí de ambos equipos. Foto: composición de Gerson Cardoso/GLR

Alianza Lima vs Nacional será el segundo partido en el historial copero entre sí de ambos equipos. Foto: composición de Gerson Cardoso/GLR

Alianza Lima vs Nacional de Asunción EN VIVO se enfrentan este miércoles 12 de febrero, en el estadio Alejandro Villanueva, a partir de las 7.30 p. m. El partido de hoy corresponde al juego de vuelta por la fase 1 de la Copa Libertadores 2025 y podrás verlo a través del canal ESPN y Disney Plus (streaming). Para que no te pierdas la cobertura ONLINE gratis por internet, sigue AQUÍ la previa, con las alineaciones confirmadas de ambos clubes, los pronósticos de las apuestas, el historial y más.

Previa de Alianza Lima vs Nacional

El empate 1-1 en el duelo de ida dejó abierta la llave entre Alianza Lima y Nacional, aunque el equipo íntimo tiene, a priori, la ventaja para el choque de vuelta, en el que oficiará como local. Si los dirigidos por Néstor Gorosito muestran una mayor precisión que en Paraguay, tienen muchas chances de quedarse con la victoria y la clasificación a la fase 2 de la Copa.

PUEDES VER: Alianza Lima y el jugoso premio que ganaría si elimina a Nacional por la Copa Libertadores

La gran novedad en el cuadro victoriano es el regreso a la convocatoria de Paolo Guerrero, quien se lesionó el tobillo en el primer lance. De todas formas, todo apunta a que el 'Depredador' no será titular, sino que Hernán Barcos, autor del agónico gol de la igualdad en Asunción, iniciará las acciones como el '9' de Alianza

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Nacional?

En territorio peruano, el partido Alianza Lima vs Nacional se disputará desde las 7.30 p. m. Para la región paraguaya, irá a partir de las 9.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Nacional?

La transmisión por TV del Alianza Lima vs Nacional estará a cargo del canal ESPN para Perú y el resto de Sudamérica (excepto Argentina y Chile).

Argentina: Fox Sports, MiTelefe, Pluto TV

Brasil: Globoesporte, ESPN 4

Chile: ESPN Premium, Chilevisión, Pluto TV

Costa Rica: ESPN 4

México: ESPN 2

Estados Unidos: beIN Sports Ñ.

Alianza Lima vs Nacional: pronóstico

Las cuotas de apuestas para el Alianza Lima vs Nacional le dan el favoritismo al equipo blanquiazul. El triunfo del Tricolor paga más de 5 veces lo apostado.

Betsson: gana Alianza (1,70), empate (3,40), gana Nacional (5,50)

Bet365: gana Alianza (1,65), empate (3,30), gana Nacional (5,00)

Betano: gana Alianza (1,70), empate (3,50), gana Nacional (5,20)

1XBet: gana Alianza (1,68), empate (3,70), gana Nacional (5,64)

Coolbet: gana Alianza (1,70), empate (3,55), gana Nacional (5,55)

Doradobet: gana Alianza (1,66), empate (3,50), gana Nacional (6,33).

Alineaciones probables de Alianza Lima vs Nacional

Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima y Nacional para el partido por la Copa Libertadores.

Alianza Lima : Guillermo Viscarra; Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Guillermo Enrique, Miguel Trauco; Erick Noriega, Pablo Lavandeira, Pablo Ceppelini; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

: Guillermo Viscarra; Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Guillermo Enrique, Miguel Trauco; Erick Noriega, Pablo Lavandeira, Pablo Ceppelini; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos. Nacional: Santiago Rojas; Fabián Franco, Claudio Núñez, Juan Monteagudo, Darío Cáceres; Fabrizio Jara, Juan Luis Alfaro; Orlando Gaona, Carlos Arrua, Gustavo Caballero; Alfredo Martínez.

Entradas para Alianza Lima vs Nacional

Hasta el momento, se han vendido más de 24.000 boletos para el Alianza Lima vs Nacional. En la página web Joinnus aún se pueden comprar entradas para los siguientes sectores.