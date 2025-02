Luego de ser anunciado como el nuevo entrenador de la selección peruana, Óscar Ibáñez fue presentado frente al público y los medios de prensa junto a Agustín Lozano en las instalaciones de la Videna. Ahí, quien fuera parte del cuerpo técnico en la Bicolor de Sergio Markarián y Ricardo Gareca, brindó una conferencia para dar sus primeras impresiones sobre este nuevo reto en su carrera y que lo tendrá durante las últimas seis jornadas del proceso clasificatorio al Mundial de 2026.

Durante sus declaraciones, Ibáñez fue consultado sobre algunos jugadores con los que se consiguió la clasificación a Rusia 2018, como Christian Cueva, quien hace poco marcó en la primera fecha de la Liga 1 2025 con Cienciano. Ante ello, el exarquero fue contundente y dejó la puerta abierta para su regreso a la selección peruana; sin embargo, no quiso dar una respuesta determinante.

Óscar Ibáñez no descarta regreso de Christian Cueva a la selección peruana

En medio de la conferencia de prensa, Óscar Ibáñez fue consultado sobre la posibilidad de contar nuevamente con Christian Cueva en la selección peruana. La respuesta del nuevo entrenador de la Bicolor sorprendió a muchos, pues el estratega dejó abierta la opción, aunque condicionada a un factor clave: la continuidad del futbolista en su club.

“Todos tienen la puerta abierta de la selección. Todo jugador peruano que tenga la condición para jugar la tiene abierta, ni hablar de Christian. Él ha estado mucho tiempo parado, ha encontrado un lugar importante como Cienciano. De a poquito está sumado minutos. Mientras tenga continuidad y forma física es una alternativa super importante. No solamente por lo que representa como jugador, sino también en lo anímico para sus compañeros, afición y los rivales”, aseveró.

Actualmente, Cueva se encuentra en Cienciano, club con el que busca recuperar su mejor nivel tras un período complicado en su carrera. La falta de actividad en los últimos meses generó incertidumbre sobre su estado físico, por lo que el comando técnico de la selección peruana sigue de cerca su evolución. Si logra retomar su mejor versión, su convocatoria podría ser una realidad en los próximos encuentros de Eliminatorias.

Más allá de la experiencia y talento de Cueva, Ibáñez dejó claro que el rendimiento es el factor más importante para determinar una convocatoria. En ese sentido, el mediocampista deberá demostrar con hechos su capacidad para volver a vestir la camiseta de la selección y aportar en la lucha por un cupo en la Copa del Mundo.

¿Paolo Guerrero también volverá a la selección peruana?

No solo el nombre de Christian Cueva estuvo en el centro de la conversación con Óscar Ibáñez, sino también el de Paolo Guerrero. El delantero histórico del fútbol peruano aún mantiene su vigencia en el ámbito profesional y recientemente fue consultado sobre su futuro en la selección. Es importante precisar que, hace unas semanas, el ‘Depredador’ dio a conocer su retiro del combinado nacional.

Ibáñez confirmó que mantuvo conversaciones con el atacante y que su continuidad en la Bicolor no está descartada. “Hablé con Paolo y me dijo que la lesión no era tan grave como ayer. Hablamos y él esta jugando el torneo más importante como la Libertadores. Está competitivo”, señaló el técnico interino.

“Cuento con él, porque representa mucho para el grupo y para los rivales y está peleando un paso importante en la Copa Libertadores. Él se merece una mejor foto. Está convencido también de que todavía se puede. La recepción de los jugadores me pone feliz”, destacó.