El último sábado 8 de febrero, Alianza Lima derrotó 3-0 a Cusco FC en Matute por la fecha 1 de la Liga 1 2025. El equipo de Néstor Gorosito no tuvo problemas para imponerse a su rival y arrancó con una contundente victoria su odisea en el torneo peruano. Sin embargo, el partido se vio ciertamente manchado por el comportamiento de un grupo de hinchas íntimos en contra del periodista Elejalder Godos.

El comunicador fue interceptado por varios aficionados, quienes lo insultaron constantemente. Ante esta angustiante situación, tuvo que salir resguardado de Matute por seguridad de Alianza Lima. Posteriormente, Godos utilizó sus redes sociales para manifestarse sobre este suceso.

¿Qué dijo Elejalder Godos tras ser insultado por hinchas de Alianza Lima?

A través de su cuenta de 'X', Elejalder Godos se pronunció sobre lo que vivió en Matute. El periodista señaló que no se amedrentará ante nadie y solicitó una sanción correspondiente por el tenso momento que pasó en el recinto blanquiazul.

"Lo digo una sola vez por la agresión ocurrida a mi persona. No me voy a victimizar. Tampoco me dejaré utilizar por nadie, pero espero que se investigue y sancione. La violencia venga de donde venga no tiene justificación alguna. Dios es mi pastor, nada me faltará", escribió.

Asimismo, agradeció la respuesta del personal de seguridad para apoyarlo. "Debo contar que, al producirse el hecho desagradable dentro del estadio, la reacción del personal de seguridad fue inmediata. Igualmente, la PNP llegó al punto de inmediato también. Carlos Iberico, jefe de seguridad, me acompañó hasta la salida del estadio", agregó.

Elejalder Godos tuvo que salir resguardado de Matute tras asedio de hinchas de Alianza Lima

En redes sociales, el periodista Carlos Navarro compartió la tensa experiencia que vivió su colega del programa 'Campeonísimo', quien fue objeto de insultos por parte de hinchas aliancistas mientras cubría el encuentro correspondiente a la primera fecha ante Cusco FC. Asimismo, el 'Tigrillo' hizo hincapié en que no hubo agresión física en el incidente.

"Agradecemos la solidaridad, a nombre de 'Campeonísimo', por el pésimo comportamiento de ese grupo de personas que cobardemente y en patota interceptó a Elejalder Godos y lo insultó sin existir razón. No hubo agresión física y la seguridad de Alianza Lima se comportó muy bien", escribió en su cuenta de 'X'.