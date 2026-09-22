Inglaterra - España: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 1 de la Liga de Naciones 2026

Inglaterra y España se enfrentan en Wembley por la Liga de Naciones. Foto: UEFA/composición LR

Inglaterra y España se enfrentan en Wembley por la Liga de Naciones. Foto: UEFA/composición LR

Inglaterra inicia su travesía en la UEFA Nations League. El equipo dirigido por Thomas Tuchel enfrentará a la selección de España en uno de los enfrentamientos más llamativos de la primera jornada. Los ingleses llegan a este duelo tras haber quedado en el tercer lugar del Mundial 2026, luego de vencer a Francia.

En cuanto al elenco español, se coronó campeón del certamen mundialista, tras superar a Argentina en la final. Tengamos en cuenta que la ‘Roja’ logró el título como invicto; adicional a ello, mantiene una buena racha de partidos sin caer hace más de un año, siendo el último ante Portugal en el 2025 por la final de la Liga de Naciones, cuando cayeron por penales.

¿Cuándo juega Inglaterra vs España?

Ambos equipos se enfrentan el sábado 26 de septiembre en el estadio Wembley, ubicado en Londres. Este escenario tiene capacidad para albergar a 90.000 espectadores.

¿A qué hora juega Inglaterra vs España?

El encuentro arrancará a la 1.45 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 12.45 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 1.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.45 p. m.

Bolivia, Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿En qué canal ver Inglaterra vs España?

Puedes ver el enfrentamiento entre Inglaterra y España por Disney+ Premium. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por la Liga de Naciones.

Pronósticos para Inglaterra vs España

Las principales casas de apuestas no tienen un claro favorito para el duelo entre Inglaterra vs España.