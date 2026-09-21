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Deportes

Carlos Ramos, jugador de Deportivo Garcilaso, protesta tras convocatoria de selección peruana: "No llamaron ni siquiera a uno de Cusco"

A pesar de ser el mejor equipo del Torneo Clausura, ninguno de los jugadores de Deportivo Garcilaso fue citado para los amistosos de la selección. El volante Carlos Ramos hizo un fuerte reclamo.

Mano Menezes no citó a ningún jugador de los clubes cusqueños. Foto: composición LR/AFPF/A Presión
Mano Menezes no citó a ningún jugador de los clubes cusqueños. Foto: composición LR/AFPF/A Presión
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La lista de convocados de la selección peruana para los amistosos de fecha FIFA generó mucha sorpresa. Uno de los puntos que más llamó la atención fue la ausencia de jugadores de Deportivo Garcilaso, club que se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1.

Luego de golear 4-0 a Universitario de Deportes, el volante venezolano Carlos Ramos cuestionó que no se considere a sus compañeros u otros jugadores de los clubes cusqueños en la nómina.

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Carlos Ramos y su queja tras convocatoria de la selección peruana

"Creo que es un resultado (4-0) que nosotros no nos esperábamos, pero por cómo trabajamos en toda la semana lo queríamos bastante. Es un resultado para que se hable de nosotros como candidatos y de por qué no llamaron a ningún jugador a la selección de Perú. Eso me pareció bastante extraño, que no llamaron ni siquiera a un jugador del Cusco. Estamos para competir, se llama a los de mejores rendimientos y nosotros tenemos un par", manifestó en zona mixta.

En ese sentido, Ramos indicó que jugadores como el goleador Beto Da Silva o el portero Patrick Zubczuk merecían estar en la selección peruana.

"El nivel de Beto (da Silva), de Patrick (Zubczuk), de Aldair (Salazar), de Erick (Canales), de (Christopher) Olivares, porque como le dije a tu compañero, hasta los suplentes podrían estar (en la convocatoria) porque el nivel de todos es alto", concluyó.

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Amistosos de la selección peruana

La selección peruana tiene programados cuatro amistosos internacionales para la fecha FIFA de setiembre y octubre.

  • Perú vs. Estados Unidos
  • Fecha: Sábado 26 de septiembre del 2026
  • Hora: 3.30 p. m. (hora peruana)
  • Sede: Orlando, Florida
  • Perú vs. México
  • Fecha: Martes 29 de septiembre del 2026
  • Hora: 8.00 p. m. (hora peruana)
  • Sede: Nueva Jersey / Nueva York
  • Perú vs. Canadá
  • Fecha: Sábado 3 de octubre del 2026
  • Hora: 1.00 p. m. (hora peruana)
  • Sede: Montreal, Canadá
  • Perú vs. Colombia
  • Fecha: Martes 6 de octubre del 2026
  • Hora: 6.00 p. m. (hora peruana)
  • Sede: Miami, Florida

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