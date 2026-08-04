Partidos de hoy, martes 4 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este martes 4 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de TV como DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGO y Paramount+, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

El fútbol no se detiene en Sudamérica. Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela continúan con sus torneos con duelos muy atractivos. Remo y Santos protagonizarán uno de los duelos más atractivos por los 8vos de final de la Copa de Brasil. Por otro lado, en el país cafetero, Millonarios enfrentará a Deportivo Pasto con el objetivo de alcanzar el primer lugar de la tabla en el Torneo Clausura.

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

Academia del Balompié vs Real Oruro

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Entel Gol

Independiente Petrolero vs Aurora

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Guabirá vs Tomayapo

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos de la Copa de Brasil HOY

Juventude vs Atlético Mineiro

Hora: 5.30 p. m.

Canal: Amazon Prime Video

Remo vs Santos

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DSports

Partidos de la Copa de Chile HOY

Ñublense vs Rangers

Hora: 6.30 p. m.

Canal: TNT Sports

Universidad de Concepción vs Curicó Unido

Hora: 6.30 p. m.

Canal: No será televisado

Partidos de la Liga de Colombia HOY

Llaneros vs Fortaleza

Hora: 4.10 p. m.

Canal: Win Sports+

Deportes Tolima vs Independiente Medellín

Hora: 6.15 p. m.

Canal: Win Sports+

Millonarios vs Deportivo Pasto

Hora: 8.20 p. m.

Canal: Win Sports+

Partidos de la Liga de Venezuela HOY