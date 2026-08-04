Partidos de hoy, martes 4 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en los distintos campeonatos del continente sudamericano.
- Fixture de Perú en el Mundial de Vóley Sub 17: rivales, horarios y canal de TV para ver a la selección en el torneo
- Partidos de la Liga 1 2026: programación y horarios para ver la fecha 4 del Torneo Clausura
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este martes 4 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de TV como DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGO y Paramount+, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
El fútbol no se detiene en Sudamérica. Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela continúan con sus torneos con duelos muy atractivos. Remo y Santos protagonizarán uno de los duelos más atractivos por los 8vos de final de la Copa de Brasil. Por otro lado, en el país cafetero, Millonarios enfrentará a Deportivo Pasto con el objetivo de alcanzar el primer lugar de la tabla en el Torneo Clausura.
PUEDES VER: Fixture de Perú en el Mundial de Vóley Sub 17: rivales, horarios y canal de TV para ver a la selección en el torneo
Partidos de la Liga de Bolivia HOY
- Academia del Balompié vs Real Oruro
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Entel Gol
- Independiente Petrolero vs Aurora
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Guabirá vs Tomayapo
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Copa de Brasil HOY
- Juventude vs Atlético Mineiro
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Amazon Prime Video
- Remo vs Santos
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Copa de Chile HOY
- Ñublense vs Rangers
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: TNT Sports
- Universidad de Concepción vs Curicó Unido
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: No será televisado
Partidos de la Liga de Colombia HOY
- Llaneros vs Fortaleza
- Hora: 4.10 p. m.
- Canal: Win Sports+
- Deportes Tolima vs Independiente Medellín
- Hora: 6.15 p. m.
- Canal: Win Sports+
- Millonarios vs Deportivo Pasto
- Hora: 8.20 p. m.
- Canal: Win Sports+
Partidos de la Liga de Venezuela HOY
- Carabobo vs Trujillanos
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: Liga FUTVE
- Universidad Central vs Monagas
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Liga FUTVE
- Deportivo Táchira vs Portuguesa
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Liga FUTVE