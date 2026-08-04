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Deportes

Partidos de hoy, martes 4 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en los distintos campeonatos del continente sudamericano.

Deportivo Táchira, Santos y Millonarios juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: FUTVE/Brasileirao/DIMAYOR/composición LR
Deportivo Táchira, Santos y Millonarios juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: FUTVE/Brasileirao/DIMAYOR/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este martes 4 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de TV como DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGO y Paramount+, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

El fútbol no se detiene en Sudamérica. Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela continúan con sus torneos con duelos muy atractivos. Remo y Santos protagonizarán uno de los duelos más atractivos por los 8vos de final de la Copa de Brasil. Por otro lado, en el país cafetero, Millonarios enfrentará a Deportivo Pasto con el objetivo de alcanzar el primer lugar de la tabla en el Torneo Clausura.

PUEDES VER: Fixture de Perú en el Mundial de Vóley Sub 17: rivales, horarios y canal de TV para ver a la selección en el torneo

lr.pe

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

  • Academia del Balompié vs Real Oruro
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Entel Gol
  • Independiente Petrolero vs Aurora
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Guabirá vs Tomayapo
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Copa de Brasil HOY

  • Juventude vs Atlético Mineiro
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Amazon Prime Video
  • Remo vs Santos
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Copa de Chile HOY

  • Ñublense vs Rangers
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • Universidad de Concepción vs Curicó Unido
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: No será televisado

Partidos de la Liga de Colombia HOY

  • Llaneros vs Fortaleza
  • Hora: 4.10 p. m.
  • Canal: Win Sports+
  • Deportes Tolima vs Independiente Medellín
  • Hora: 6.15 p. m.
  • Canal: Win Sports+
  • Millonarios vs Deportivo Pasto
  • Hora: 8.20 p. m.
  • Canal: Win Sports+

Partidos de la Liga de Venezuela HOY

  • Carabobo vs Trujillanos
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: Liga FUTVE
  • Universidad Central vs Monagas
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Liga FUTVE
  • Deportivo Táchira vs Portuguesa
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Liga FUTVE
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