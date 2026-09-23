La Libertad: hallan sin vida a candidato a regidor en Laredo

Virgilio Asto García, candidato a regidor del centro poblado de Menocucho, fue encontrado sin vida a los 71 años en un sector de Laredo. Asto postulaba por el movimiento Gota de Esperanza y, de acuerdo con información difundida, anteriormente habría denunciado presuntos cobros irregulares en un peaje alterno de la zona.

El medio trujillano Radar Informativo afirmó que su esposa habría encontrado el cuerpo dentro de un saco, luego de que este fuera abandonado en una acequia. Según información preliminar, el macabro hallazgo ocurrió la mañana del lunes 21 de septiembre

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Tras conocerse la noticia, el alcalde de Laredo, Sergio Vilchez Neira, se pronunció en sus redes sociales y expresó sus condolencias por el fallecimiento de Asto García. Asimismo, solicitó a las autoridades que realicen las investigaciones correspondientes.

“Lamento profundamente su partida. Exijo a la Policía Nacional y al Ministerio Público una investigación profunda, objetiva y transparente. Este hecho no puede quedar en la impunidad. La familia merece la verdad, su pueblo merece respuestas y Virgilio Asto García merece justicia. Nuestros dirigentes siempre contarán con mi respaldo y apoyo. Su lucha y su memoria permanecerán siempre en el corazón de quienes lo conocimos”, declaró Vilchez Neira a través de sus redes sociales.

Un caso de violencia más en medio de las elecciones

El asesinato de Asto García se suma al de Susy Isabel Aponte, conocida como 'la China Polo', periodista y candidata a gobernadora de Áncash. Aponte, quien postulaba con el movimiento regional Socios por Áncash, falleció como consecuencia de un ataque perpetrado durante una actividad pública en un mercado de Caraz.

Nueve días antes del asesinato, Aponte había denunciado públicamente haber recibido amenazas de muerte. No obstante, el móvil del crimen aún no ha sido establecido, por lo que no se puede afirmar que dichas amenazas hayan sido la causa del asesinato.