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El golpe de la eliminación del Mundial 2026 generó un fuerte impacto en el núcleo de la selección alemana. Los teutones empezaron un proceso de reestructuración para recuperar su hegemonía, y la primera medida fue buscar a Jürgen Klopp para que asuma la dirección técnica.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el histórico exentrenador del Liverpool ya aceptó la propuesta y solo resta acordar su salida del Grupo Red Bull, donde se desempeña como director global de fútbol.

Jürgen Klopp será el nuevo entrenador de Alemania

“Jürgen Klopp será nuevo entrenador principal de Alemania. Klopp ha aceptado tomar el cargo; detalles del contrato a largo plazo, proyecto y salida del Grupo RB aún en discusión, pero él será el nuevo entrenador principal”, detalló el comunicador a través de su cuenta de Twitter.

De esta manera, Jürgen Klopp se encargará de reemplazar a Julian Nagelsmann en el banquillo del conjunto teutón. El estratega de 59 años regresa a la dirección técnica tras anunciar su retiro temporal en 2024.

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¿Qué equipos dirigió Jürgen Klopp?

Jürgen Klopp es uno de los entrenadores más exitosos de los últimos años en el fútbol europeo. El técnico marcó una época en el Liverpool de Inglaterra, club con el que rompió una sequía de 30 años sin ganar la Premier League y levantó la Champions League en la temporada 2018-19.