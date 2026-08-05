HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Partidos de hoy, miércoles 5 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los amistosos internacionales de los grandes de Europa y los partidos de la Leagues Cup.

Programación de los partidos de HOY, miércoles 5 de agosto. Foto: composición LR/AFP/Boca Juniors
Programación de los partidos de HOY, miércoles 5 de agosto. Foto: composición LR/AFP/Boca Juniors
Escuchar
Resumen
Compartir

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este miércoles 5 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como Disney+ Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Los gigantes de Europa continúan preparándose con miras a lo que será el inicio de la temporada. Manchester City, AC Milan, Chelsea, Juventus y Arsenal son algunos de los que verán acción. Por otra parte, en Argentina Boca y Estudiantes disputarán el clásico de la fecha.

PUEDES VER: Simone Biles confirma su visita a Perú: "Hagamos historia juntos y comencemos el camino hacia Lima 2027"

lr.pe

Partidos de la Liga Profesional Argentina HOY

  • Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Tigre vs Belgrano
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: TyC Sports

Amistosos internacionales HOY

  • AC Milan vs Inter Milán
  • Hora: 6.00 a. m.
  • Canal: DSports
  • Chelsea vs Juventus
  • Hora: 6.30 a. m.
  • Canal: Claro Sports
  • Manchester City vs K-League All Stars
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • PSG vs Mallorca
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Arsenal vs Betis
  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: Claro Sports

Partidos de la Leagues Cup HOY

  • Monterrey vs Orlando City
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: Apple TV
  • Inter Miami vs Atlético San Luis
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: Apple TV
  • Toluca vs Seattle Sounders
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: Apple TV
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Partidos de hoy, sábado 1 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, sábado 1 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
Partidos de hoy, viernes 31 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, viernes 31 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
¿Qué partidos se juegan hoy, jueves 30 de julio? Horarios y canales de TV dónde ver fútbol EN VIVO

¿Qué partidos se juegan hoy, jueves 30 de julio? Horarios y canales de TV dónde ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú vs Chile EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 1 de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026

Perú vs Chile EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 1 de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026

LEER MÁS
Universitario - Sporting Cristal: día, hora y canal del partidazo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Universitario - Sporting Cristal: día, hora y canal del partidazo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Universitario - Sporting Cristal: día, hora y canal de TV para ver la gran final de la Liga Femenina

Universitario - Sporting Cristal: día, hora y canal de TV para ver la gran final de la Liga Femenina

LEER MÁS
Alianza Lima vs Deportivo Cali: día, hora y canal de TV para ver el amistoso internacional en Matute

Alianza Lima vs Deportivo Cali: día, hora y canal de TV para ver el amistoso internacional en Matute

LEER MÁS
Partidos de hoy, sábado 1 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, sábado 1 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
Costa Rica empató 1-1 con Haití y estará en semifinales de la Liga de Naciones Concacaf [RESUMEN]

Costa Rica empató 1-1 con Haití y estará en semifinales de la Liga de Naciones Concacaf [RESUMEN]

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025