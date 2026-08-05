Partidos de hoy, miércoles 5 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este miércoles 5 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como Disney+ Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Los gigantes de Europa continúan preparándose con miras a lo que será el inicio de la temporada. Manchester City, AC Milan, Chelsea, Juventus y Arsenal son algunos de los que verán acción. Por otra parte, en Argentina Boca y Estudiantes disputarán el clásico de la fecha.

Partidos de la Liga Profesional Argentina HOY

Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Tigre vs Belgrano

Hora: 7.15 p. m.

Canal: TyC Sports

Amistosos internacionales HOY

AC Milan vs Inter Milán

Hora: 6.00 a. m.

Canal: DSports

Chelsea vs Juventus

Hora: 6.30 a. m.

Canal: Claro Sports

Manchester City vs K-League All Stars

Hora: 7.00 p. m.

Canal: ESPN

PSG vs Mallorca

Hora: 1.00 p. m.

Canal: DSports

Arsenal vs Betis

Hora: 1.30 p. m.

Canal: Claro Sports

Partidos de la Leagues Cup HOY