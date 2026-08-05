Partidos de hoy, miércoles 5 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los amistosos internacionales de los grandes de Europa y los partidos de la Leagues Cup.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este miércoles 5 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como Disney+ Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Los gigantes de Europa continúan preparándose con miras a lo que será el inicio de la temporada. Manchester City, AC Milan, Chelsea, Juventus y Arsenal son algunos de los que verán acción. Por otra parte, en Argentina Boca y Estudiantes disputarán el clásico de la fecha.
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Partidos de la Liga Profesional Argentina HOY
- Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Tigre vs Belgrano
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: TyC Sports
Amistosos internacionales HOY
- AC Milan vs Inter Milán
- Hora: 6.00 a. m.
- Canal: DSports
- Chelsea vs Juventus
- Hora: 6.30 a. m.
- Canal: Claro Sports
- Manchester City vs K-League All Stars
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: ESPN
- PSG vs Mallorca
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: DSports
- Arsenal vs Betis
- Hora: 1.30 p. m.
- Canal: Claro Sports
Partidos de la Leagues Cup HOY
- Monterrey vs Orlando City
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: Apple TV
- Inter Miami vs Atlético San Luis
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: Apple TV
- Toluca vs Seattle Sounders
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: Apple TV