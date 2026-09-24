Portugal vs Gales EN VIVO, con Cristiano Ronaldo: a qué hora y dónde ver el partido por la UEFA Nations League

Cristiano Ronaldo se encuentra jugando sus últimos partidos con la selección de Portugal. Foto: AFP

Cristiano Ronaldo se encuentra jugando sus últimos partidos con la selección de Portugal. Foto: AFP

VER Portugal vs Gales EN VIVO HOY | El equipo de Cristiano Ronaldo debuta en el grupo D de la UEFA Nations League en el Estadio José Alvalade. La transmisión del compromiso estará a cargo de la señal de Disney Plus a partir de las 1.45 p. m. (hora peruana). Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República.

Este compromiso marcará el regreso de 'CR7' al conjunto luso luego de su participación en el Mundial 2026. El exgoleador del Real Madrid se encuentra en la etapa final de su carrera.

¿A qué hora juegan Portugal vs Gales?

En suelo peruano, el choque entre Portugal vs Gales por la fase de grupos de la UEFA Nations League empezará a la 1.45 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 12.45 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 1.45 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 3.45 p. m.

¿En qué canal ver Portugal vs Gales?

El duelo entre Portugal vs Gales por la UEFA Nations League será transmitido EN VIVO a través de la plataforma de streaming por Disney Plus Premium.

¿Cómo ver Portugal vs Gales online gratis?

Si deseas ver Portugal vs Gales ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del cotejo.

Pronósticos para el Portugal vs Gales

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Portugal sobre Gales.