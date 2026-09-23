Perú vs Argentina por el oro en paleta frontón: horario y dónde ver las finales de Valeria Garcés y Kevin Martínez

Perú va por dos medallas de oro en los Juegos Suramericanos con Valeria Garcés y Kevin Martínez | FOTO: FrontonTVHD

Perú va por dos medallas de oro en los Juegos Suramericanos con Valeria Garcés y Kevin Martínez | FOTO: FrontonTVHD

Perú buscará seguir ampliando su cosecha dorada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 cuando este jueves dispute dos finales de paleta frontón frente a Argentina. Los representantes nacionales Valeria Garcés y Kevin Martínez saltarán a la cancha con la misión de conquistar nuevas medallas de oro para la delegación peruana y confirmar el dominio nacional en una de las disciplinas más exitosas para el país.

Tras una destacada campaña a lo largo del torneo, ambos deportistas aseguraron su presencia en la definición por el primer lugar y ahora afrontarán un exigente desafío ante rivales argentinos que también llegan como protagonistas de la competencia.

¿A qué hora juegan Valeria Garcés y Kevin Martínez por la medalla de oro?

La jornada de finales tendrá participación peruana tanto en la rama femenina como en la masculina.

Final femenina

Valeria Garcés (Perú) vs. Melina Spahn (Argentina)

Hora aproximada: 8.05 a. m. (hora peruana)

Final masculina

Kevin Martínez (Perú) vs. Guillermo Osorio (Argentina)

Hora aproximada: 9.15 a. m. (hora peruana)

Las autoridades del torneo precisaron que los horarios son referenciales y podrían variar de acuerdo con el desarrollo de las competencias previas.

¿Dónde ver EN VIVO las finales de Perú por la medalla de oro?

Las finales de paleta frontón de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 podrán seguirse mediante la señal digital de IFTV y Frontón TV HD, plataformas que vienen transmitiendo las principales incidencias de esta disciplina durante el certamen continental.

Asimismo, los aficionados podrán seguir las actualizaciones y resultados a través de las redes oficiales de los Juegos Suramericanos y de la Federación Deportiva Peruana de Paleta.

Valeria Garcés va por un nuevo título continental

Una de las grandes esperanzas peruanas será Valeria Garcés, quien llega a la final femenina luego de exhibir un sólido nivel durante el campeonato. La deportista nacional buscará imponerse a la argentina Melina Spahn para otorgarle una nueva alegría al país y consolidarse entre las máximas referentes del frontón peruano.

La experimentada representante peruana ha demostrado autoridad en los encuentros previos y ahora tendrá la oportunidad de convertir esa regularidad en una medalla de oro para la delegación blanquirroja.

Kevin Martínez quiere extender el dominio peruano

En la rama masculina, Kevin Martínez afrontará una final de alto voltaje ante Guillermo Osorio. El peruano se ha caracterizado por su contundencia y precisión durante el torneo, cualidades que lo llevaron a instalarse entre los dos mejores competidores del certamen.

Martínez llega motivado por la posibilidad de sumar una nueva presea dorada para Perú y seguir engrandeciendo la tradición nacional en la paleta frontón, deporte en el que los representantes peruanos han sabido destacar históricamente en competencias internacionales.

Perú sueña con más medallas de oro en Santa Fe 2026

La delegación peruana atraviesa una jornada especial tras los recientes éxitos obtenidos en los Juegos Suramericanos. Ahora, todas las miradas estarán puestas en Valeria Garcés y Kevin Martínez, quienes tendrán la responsabilidad de mantener la bandera peruana en lo más alto del podio.

De conseguir la victoria, ambos deportistas no solo añadirían dos nuevas medallas de oro al medallero nacional, sino que también reafirmarían el protagonismo de Perú en la paleta frontón sudamericana.