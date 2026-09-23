Segundo debate municipal estuvo marcado por las críticas a Rafael López Aliaga y su gestión municipal

La segunda fecha del debate municipal entre los aspirantes a la alcaldía de Lima tuvo lugar en la Biblioteca Municipal de la capital. Allí, los 13 candidatos restantes expusieron su visión de la ciudad y sus propuestas en materia de seguridad ciudadana, infraestructura y otros temas.

Desde el primer bloque del debate, en el que cada candidato debía exponer su visión de la ciudad, la participación de Rafael López Aliaga, cuestionada por su carácter de reelección encubierta, fue criticada por los participantes de la contienda electoral.

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Puyazos a López Aliaga

Antes de que participara el líder de Renovación Popular, Elizabeth León y Mónica Yaya fueron las primeras en cuestionar al exburgomaestre. La primera, candidata por el partido Frente de la Esperanza, inició su intervención recordando el antiguo lema de campaña que López Aliaga utilizó en su gestión pasada.

“En la edición pasada nos dijeron que los chanchos vuelan, que Lima sería potencia mundial. Hoy he venido a decirles que la tecnología y la inteligencia artificial tienen que ser la punta de lanza del Gobierno”, señaló León.

La candidata aprista, por su parte, prefirió hacer hincapié en la situación actual de la capital: “Desde la última gestión municipal, Lima tiene más asesinatos por ciudadano, más cobradores de cupo, más violencia contra la mujer, menos oportunidades de trabajo para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el alcalde abandonó Lima”.

Su competidor más cercano entre los presentes, Francis Allison, fue otro de los que apuntó sus críticas contra López Aliaga. El exalcalde de Magdalena del Mar optó por destacar su experiencia municipal antes de cuestionar la candidatura de Renovación Popular.

“Todas las obras viales tendrán estudios técnicos y serán bien hechas, porque las obras improvisadas causan muerte y corrupción. ¿Sí o no, Rafael López Aliaga?”, dijo al finalizar su mensaje.

La renuncia de López Aliaga a su mandato municipal también fue cuestionada por otros aspirantes. Edgardo Renán del Pomar, del Partido Popular Cristiano, y Carlos Gallardo, del Partido del Buen Gobierno, hicieron hincapié en ello.

El representante del PPC optó por recordar parte de la tradición municipal de su partido. Renán del Pomar trajo al debate el legado de su líder histórico y exalcalde de Lima, Luis Bedoya Reyes, recordando su rol en la construcción de la Vía Expresa: “Me comprometo a ser tu alcalde estos cuatro años, sin interrupciones y sin renunciar”, dijo el candidato.

Gallardo, durante su participación, comparó a López Aliaga con Judas Iscariote por no cumplir con sus promesas: “Lima es un caos. Está en una crisis. Y tenemos a uno de los responsables aquí. A alguien que juró terminar su mandato y que, como el gran Iscariote de la historia de Cristo, traicionó a su pueblo. El crimen se ha incrementado, vivimos aterrorizados, todos los días hay muertos y usted lo sabe”, señaló.

Los partidos de izquierda también continuaron con las críticas. Yuri Castro, representante del partido liderado por Vladimir Cerrón, y Juan Carlos Alvarado también cuestionaron la presencia del candidato.

Castro, quien postula como candidato a primer regidor, indicó que la gestión de Renovación Popular no ha conseguido satisfacer las necesidades del pueblo: “¿Qué nos han dejado las gestiones anteriores? Caos e inseguridad. Votemos por una renovación real y no ficticia. Ellos han demostrado que no pueden”.

Alvarado apuntó a los datos estadísticos: “Hace cuatro años nos prometieron Lima potencia mundial, hoy van 107 ataques a transportistas. ¿Eso es mala suerte? Es la historia repitiéndose. Lo hacen por 20 soles: ese es el presupuesto por cada limeño por mes”.

La participación de López Aliaga

En medio de los ataques y cuestionamientos, López Aliaga no tuvo una participación en la que pudiera expresar con claridad una visión de la ciudad. El exalcalde de Lima abrió su discurso recordando a Betssy Mallma, presidenta de una olla común en San Juan de Miraflores.

“Betssy Malma, una dirigente de ollita común, asesinada por doce balazos por salvajes. Ese es nuestro principal objetivo: la seguridad ciudadana, de las miles de Betssy Malmas que tenemos en Lima”, dijo el candidato a primer regidor.

Durante su intervención, López Aliaga tampoco precisó algunos aspectos de sus propuestas. El dirigente del partido celeste aseguró que invertiría 100 millones de soles, sin detallar cómo conseguiría el monto señalado ni cómo se encauzaría este capital.

Al igual que con esta primera propuesta, López Aliaga continuó con una serie de planteamientos que, en buena parte, escapan de las competencias municipales y corresponden a instancias legislativas o ejecutivas.

“Vamos a imponer jueces sin rostro, cadena perpetua y los llevaremos a la selva peruana. Traeremos luz, cámara e internet. Legislaremos para que vaya a la cárcel quien permita la venta de celulares robados”, señaló el alcalde de Lima.

Un enfrentamiento entre Fuerza Popular y Renovación Popular

En Fuerza Popular optaron por una entrada distinta. El candidato Samuel Daza inició su participación cantando los versos iniciales de 'Muchacho Provinciano', tema popularizado por Chacalón y la Nueva Crema. Luego, destacó su formación profesional como ingeniero y sus orígenes fuera de la capital.

El segundo bloque colocó al candidato cantante frente al más criticado. Fuerza Popular y Renovación Popular, aliados en el Congreso de la República, se vieron cara a cara en el bloque en el que los candidatos tenían que cuestionarse entre sí.

“Rafael, realmente admiro la capacidad que tienes para mentir. El domingo, en Cuarto Poder, salió este comunicado. Quiero que le digas a toda la gente de Lima si tu partido ‘Reclusión Popular’ lleva 110 candidatos sentenciados o con antecedentes por violación, homicidio o narcotráfico. Usted no combate la delincuencia, usted la está promoviendo. Próximamente podremos tener un alcalde violador. Dijiste que no ibas a postular y nos mentiste. Dijiste ‘Lima Potencia Mundial’ y nos mentiste. Somos potencia mundial en sicariato y extorsión”, señaló el candidato fujimorista.

López Aliaga respondió recordando la alianza implícita que mantienen ambas organizaciones: “Hay que tener cuero de chancho para soportar a este caballero. (…) Me parece sorprendente que usted vaya con una política completamente distinta a la de su partido. En el Senado, estamos siendo soporte de este Gobierno y usted tiene una política completamente distinta”, señaló.

En su turno, López Aliaga respondió distanciándose del mandato de Keiko Fujimori: “Le contesto con datos ciertos. El Gobierno que usted representa tiene 300 muertos, sigue destinando 2.000 millones de dólares a PetroPerú. EsSalud tiene 70.000 personas vagas con 10.000 médicos. ¿Qué piensa hacer usted ahí?”.

La respuesta de Daza no tardó en llegar. Recordó su experiencia como alcalde de Ancón y aseguró que, previo al debate, López Aliaga intentó comunicarse con él: “Qué pena que te siga doliendo la presidencia que perdiste. Cuando yo era alcalde, realmente quería que tú me llames. Soñaba que tú me llames, porque quería que me ayudes. Pero nunca lo hiciste, ¿sabes por qué? Porque la Lima invisible para ti no existe. Pero ayer me llamaste, me llamaste más de diez veces. ¿Lo recuerdas? (…) Te olvidaste de los limeños que menos tenemos y nos dejaste abandonados. Yo creí en ti, pero nos dejaste abandonados”.

Otras participaciones del debate

Alberto Tejada, candidato de Acción Popular, sostuvo que Lima ha llegado a un punto en el que la ciudad genera malestar entre sus propios ciudadanos. En su presentación, apeló a su trayectoria como árbitro de fútbol, médico y exministro de Salud para respaldar su candidatura.

Hubo también quien comenzó cuestionando el modelo de ciudad que se viene construyendo y sostuvo que este no garantiza dignidad para sus habitantes. Ruben Bonilla, de Fuerza Ciudadana, calificó de “primitiva” la gestión municipal hasta el momento y planteó la implementación de un sistema de integración tecnológica para las distintas áreas de la Municipalidad de Lima.

Luis Miguel Llanos, quien en su momento fuera víctima de un ataque delincuencial, comenzó su mensaje recordando esa experiencia. El candidato de Progresemos Perú cuestionó a los candidatos que planteaban soluciones basadas en inteligencia artificial sin considerar la disponibilidad de información. “Eso no sirve para nada si no tienes datos”, afirmó.

El único candidato que inició su presentación en quechua fue Santiago Rosendo Abarca, de Visión Perú. También fue el único que recordó a Susy Aponte Polo, la periodista conocida como la 'China Polo', quien fuera asesinada días atrás. Durante su intervención, Abarca resaltó su trayectoria profesional y su formación como exmiembro del Ejército peruano y abogado.