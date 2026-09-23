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Deportes

Alianza Lima vs Palestino: día y horario confirmado del amistoso internacional en plena fecha FIFA

Los dirigidos por Pablo Guede afrontarán un amistoso internacional durante la minipretemporada que realizarán con miras al tramo final del Torneo Clausura de la Liga 1.

Alianza Lima todavía mantiene chances de ganar el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima todavía mantiene chances de ganar el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: Alianza Lima
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Alianza Lima aprovechará la pausa de la fecha FIFA para llegar de la mejor manera al tramo final del Torneo Clausura de la Liga 1. Luego de imponerse ante ADT de Tarma en Matute, los dirigidos por Pablo Guede se metieron en la pelea por el segundo certamen del año.

En medio de este panorama, el club blanquiazul confirmó a través de sus redes sociales que disputará un amistoso internacional frente a Palestino de Chile.

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¿Cuándo juegan el amistoso Alianza Lima vs Palestino?

El amistoso de Alianza Lima durante la próxima fecha FIFA se jugará el miércoles 30 de octubre en el Estadio Alejandro Villanueva, recinto ubicado en La Victoria que tiene capacidad para albergar alrededor de 33.000 espectadores.

Alianza Lima anunció su primer amistoso internacional previo al reinicio del Torneo Clausura. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima anunció su primer amistoso internacional previo al reinicio del Torneo Clausura. Foto: Alianza Lima

¿A qué hora es el partido Alianza Lima vs Palestino?

El partido entre Alianza Lima y Palestino se disputará desde las 8.00 p. m. (hora peruana). Revisa la guía para seguirlo desde otros países.

  • Costa Rica, México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. (jueves 1 de noviembre)
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¿Cómo va Alianza Lima en el Torneo Clausura?

A pesar de ubicarse en el décimo lugar, Alianza Lima solo se encuentra a 6 puntos de diferencia del líder Deportivo Garcilaso (22 unidades).

PosiciónClubPJDGPuntos
1Deportivo Garcilaso101222
2Universitario10320
3Sporting Cristal101019
4Alianza Atlético10319
5Sport Huancayo10319
6Juan Pablo II10818
7FBC Melgar10718
8Sport Boys10718
9Cusco FC10518
10Alianza Lima10416
11Atlético Grau10116
12FC Cajamarca10-610
13Comerciantes Unidos10-19
14Cienciano8-57
15CD Moquegua10-107
16Los Chankas9-137
17ADT9-152
18UTC*10-13-3

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