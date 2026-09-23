Comisión de Constitución aún no tiene fecha para debatir pedido de facultades

Giannina Avendaño señaló que todavía no hay fecha para debatir el informe final de la Comisión de Constitución | Foto: Andina.

Giannina Avendaño señaló que todavía no hay fecha para debatir el informe final de la Comisión de Constitución | Foto: Andina.

Giannina Avendaño, presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, aseguró que todavía no hay una fecha definida para que el grupo de trabajo sesione y debata el proyecto de solicitud de facultades enviado por el Gobierno de Keiko Fujimori. En diálogo con la emisora RPP, la diputada señaló que el informe final sobre el pedido del Ejecutivo se encuentra en proceso de redacción.

“Es una fecha que no le puedo precisar, pero esta semana mi equipo técnico se está abocando a terminar el documento respectivo”, indicó la congresista de Juntos por el Perú.

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De acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, los pedidos catalogados como urgentes —como este— deben ser debatidos en un plazo menor de 15 días hábiles. Ingresado el 1 de septiembre, este plazo tenía como fecha límite el pasado 22 de septiembre. Pese a ello, Avendaño señaló que las demoras se han producido debido a la espera de las opiniones consultivas de las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados sobre los temas específicos que aborda la solicitud.

“Para sesionar necesitamos tener el documento finalizado. La semana pasada hemos recibido los informes de las diferentes comisiones del Congreso. El proceso de consolidación de la información se está dando en estos días. Estamos tomando esta semana para tener un documento sustentado para que los diputados que somos parte de esta comisión podamos tener un debate alturado y con argumentos”, señaló.

Representantes de Renovación Popular envían oficio a Avendaño

Los diputados de Renovación Popular Roxana Rocha y Frank Krklec, miembros titulares de la Comisión de Constitución, enviaron un oficio a su presidenta, Giannina Avendaño, con observaciones sobre la audiencia ciudadana realizada el 22 de septiembre por el pedido de facultades.

Ambos diputados sostienen que el evento se convocó cuando ya había vencido el plazo de quince días hábiles que el artículo 116 del Reglamento fija para dictaminar las iniciativas urgentes, y que ellos no recibieron oficialmente el programa, del que se enteraron por redes sociales.

Según el documento, el evento no cumplió con su carácter de ciudadano. Los legisladores afirman que el público no pudo intervenir durante los paneles y que el bloque de Preguntas del público, previsto a las 18.10 en el programa oficial, no se realizó. También señalan falta de pluralidad: tras los paneles sobre temas indígenas y ambientales, derechos humanos y seguridad ciudadana, y materia laboral, piden escuchar a sectores productivos, pesca, minería, hidrocarburos, la Policía Nacional, el Ministerio Público, víctimas de la criminalidad y empleadores. Aclaran que no cuestionan la audiencia ni a los invitados.

Los firmantes solicitaron que la comisión retome en su próxima sesión el debate del predictamen, sin postergarlo por nuevas opiniones. Las afirmaciones del oficio corresponden a los diputados y no han sido contrastadas con la Presidencia de la comisión.