Jean Ferrari sobre no convocatoria de Beto Da Silva a la selección peruana: "Hacemos prevención"

Beto Da Silva es uno de los mejores jugadores del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición LR/Inka Digital TV/Liga 1

Beto Da Silva es uno de los mejores jugadores del Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición LR/Inka Digital TV/Liga 1

La lista de convocados de Mano Menezes trajo consigo varias sorpresas. Luego de revelar la nómina de futbolistas que estarán disponibles para los amistosos de la selección peruana en la fecha FIFA, desde diversos sectores remarcaron la ausencia de Beto Da Silva, quien es uno de los goleadores de la Liga 1.

El delantero de Deportivo Garcilaso se viene consolidando como uno de los mejores elementos del puntero del Torneo Clausura; incluso, fue captado hace algunos días en Lima realizando trámites administrativos relacionados a la Federación Peruana de Fútbol. Al ser consultado sobre este tema, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, brindó sus descargos.

Jean Ferrari sobre ausencia de Beto Da Silva

Antes de partir hacia territorio norteamericano, el directivo indicó que estos procedimientos forman parte de la planificación que se lleva a cabo en la selección peruana.

"No solamente a él, es parte de la cantidad de futbolistas a los que se les ha solicitado venir a Lima para hacer el trámite correspondiente. Eso no significa que vayan a estar convocados. Los trámites se dan, se hacen. Entiendo que hay siempre mala leche, quieren generar polémica donde no la hay, parece que viven de eso, pero eso no es real porque es un trámite que hacemos para tener a los futbolistas listos", manifestó para las cámaras de Inka Digital TV.

"Por ejemplo, ahora que tuvo una lesión Gruber, estamos convocando a 'Fonchi' Barco; si no tuvieran los documentos en regla, no podríamos convocarlo. Hacemos prevención", concluyó.

¿Qué dijo Beto Da Silva tras no ser convocado a la selección peruana?

A pesar de no ser considerado en el combinado nacional, Beto Da Silva remarcó que su deseo de representar al país continúa intacto. "Estoy muy bien, enfocado en Garcilaso, en ayudar al equipo. Ya se me dará la oportunidad de ser convocado a la selección peruana", mencionó ante los medios.

"Uno siempre quiere estar, pero ya me tocará mi oportunidad. Cuando uno está peleando arriba y teniendo grandes partidos, siempre tiene la ilusión de ser convocado, pero no se me dio esta vez. Ya se me dará más adelante", agregó.