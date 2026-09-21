Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

China Polo: reporteros cuentan todo en vivo | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Deportes

Noche Blanquiazul de Vóley 2026: fecha, hora, canal y rivales confirmados de Alianza Lima en su presentación

Luego de culminar su gira por Brasil, Alianza Lima se alista para presentarse ante su gente en la tradicional Noche Blanquiazul 2026. Revisa todo sobre el cuadrangular internacional.

Alianza Lima es el vigente tricampeón de la Liga Peruana de Vóley. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima es el vigente tricampeón de la Liga Peruana de Vóley. Foto: Alianza Lima
google iconLa República en Google

El pueblo aliancista cuenta los días para la tan esperada Noche Blanquiazul de Vóley 2026. Luego de su participación en la Brasil Cup, las dirigidas por Alejandro Schneider ya se encuentran en territorio peruano preparándose para el cuadrangular internacional de su presentación oficial.

El Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador será la sede del evento que contará con la participación de los clubes Boca Juniors (Argentina), CAV Esquimo (España), EC Pinheiros (Brasil) y Alianza Lima (Perú).

Puedes ver

Jean Ferrari sobre no convocatoria de Beto Da Silva a la selección peruana: "Hacemos prevención"

lr.pe

¿Cuándo es la Noche Blanquiazul de Vóley 2026?

El cuadrangular internacional se realizará entre el viernes 25 y el domingo 27 de setiembre. En el primer día se realizará la presentación del plantel de Alianza Lima que afrontará la Liga Peruana de Vóley y el Mundial de Clubes.

¿Dónde ver la Noche Blanquiazul de Vóley 2026?

La Noche Blanquiazul de Vóley 2026 se podrá ver de manera gratuita en todo territorio peruano a través de la señal de América TV (canal 4 y 704 en HD) y su plataforma América tvGO. En caso no puedas acceder a alguna de estas opciones, puedes seguir la cobertura online gratis que ofrece La República.

Partidos de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2026

Fecha 1 (viernes 25)

  • Boca Juniors vs EC Pinheiros | 2.50 p. m. | América tvGO
  • Alianza Lima vs CAV Esquimo | 5.00 p. m. | América TV

Fecha 2 (sábado 26)

  • EC Pinheiros vs CAV Esquimo | 3.20 p. m. | América tvGO
  • Alianza Lima vs Boca Juniors | 5.30 p. m. | América TV

Fecha 3 (domingo 27)

  • CAV Esquimo vs Boca Juniors | 3.20 p. m. | América TV
  • Alianza Lima vs EC Pinheiros | 4.50 p. m. | América TV
Partidos de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul de Vóley 2026. Foto: Alianza Lima

Partidos de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul de Vóley 2026. Foto: Alianza Lima

Puedes ver

Ignacio Buse hace historia con su convocatoria a la Laver Cup 2026: el peruano fue elegido para el Team Mundial

lr.pe

Plantel de Alianza Lima vóley 2026

  • DT: Alejandro Schneider
  • Armadoras: María Alejandra Marín, Cristina Cuba
  • Opuestas: Ioana Baciu, Taylor Fricano, Nayeli Yábar
  • Líberos: Esmeralda Sánchez, Zahira Quiñe
  • Centrales: Clarivett Yllescas, Flavia Montes, Allie Holland, Diana De la Peña
  • Puntas: Ysabella Sánchez, Esmeralda Loroña, Sandra Ostos, Daniela Bulaich.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 19 de septiembre de 2026

Por Carlin | 19 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sismo de magnitud 4.0 remeció Cusco y dejó daños en infraestructura: hubo hasta tres réplicas

Luis Carlos Arias Schreiber: “Si Alejandro Olmedo hubiera pertenecido a una élite limeña o arequipeña, sería extraordinario lo que ha logrado”

Fernanda Trías: “Mi literatura es intensa, pero no densa”

Deportes

Luis Carlos Arias Schreiber: “Si Alejandro Olmedo hubiera pertenecido a una élite limeña o arequipeña, sería extraordinario lo que ha logrado”

Carlos Ramos, jugador de Deportivo Garcilaso, protesta tras convocatoria de selección peruana: "No llamaron ni siquiera a uno de Cusco"

Ignacio Buse desea reivindicar la figura de su abuelo: "Él era de Cusco y siempre defendía los derechos"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Caso 'La China Polo': Poder Judicial dictó detención preliminar por 15 días contra los dos presuntos implicados

Juntos por el Perú anuncia moción de censura contra el ministro del Interior tras asesinato de "La China Polo"

Debate municipal 2026 EN VIVO: 13 candidatos se enfrentarán por la alcaldía de Lima este 21 de septiembre