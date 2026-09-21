Alianza Lima es el vigente tricampeón de la Liga Peruana de Vóley. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima es el vigente tricampeón de la Liga Peruana de Vóley. Foto: Alianza Lima

El pueblo aliancista cuenta los días para la tan esperada Noche Blanquiazul de Vóley 2026. Luego de su participación en la Brasil Cup, las dirigidas por Alejandro Schneider ya se encuentran en territorio peruano preparándose para el cuadrangular internacional de su presentación oficial.

El Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador será la sede del evento que contará con la participación de los clubes Boca Juniors (Argentina), CAV Esquimo (España), EC Pinheiros (Brasil) y Alianza Lima (Perú).

¿Cuándo es la Noche Blanquiazul de Vóley 2026?

El cuadrangular internacional se realizará entre el viernes 25 y el domingo 27 de setiembre. En el primer día se realizará la presentación del plantel de Alianza Lima que afrontará la Liga Peruana de Vóley y el Mundial de Clubes.

¿Dónde ver la Noche Blanquiazul de Vóley 2026?

La Noche Blanquiazul de Vóley 2026 se podrá ver de manera gratuita en todo territorio peruano a través de la señal de América TV (canal 4 y 704 en HD) y su plataforma América tvGO. En caso no puedas acceder a alguna de estas opciones, puedes seguir la cobertura online gratis que ofrece La República.

Partidos de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2026

Fecha 1 (viernes 25)

Boca Juniors vs EC Pinheiros | 2.50 p. m. | América tvGO

Alianza Lima vs CAV Esquimo | 5.00 p. m. | América TV

Fecha 2 (sábado 26)

EC Pinheiros vs CAV Esquimo | 3.20 p. m. | América tvGO

Alianza Lima vs Boca Juniors | 5.30 p. m. | América TV

Fecha 3 (domingo 27)

CAV Esquimo vs Boca Juniors | 3.20 p. m. | América TV

Alianza Lima vs EC Pinheiros | 4.50 p. m. | América TV

Partidos de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul de Vóley 2026. Foto: Alianza Lima

Plantel de Alianza Lima vóley 2026