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Partidos de hoy, jueves 6 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la fecha 4 del Torneo Clausura y el debut de Perú en el Mundial de Vóley Sub 17.

Programación de los partidos de hoy, jueves 5 de agosto. Foto: composición LR/FPV/Liga 1
Programación de los partidos de hoy, jueves 5 de agosto. Foto: composición LR/FPV/Liga 1
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este jueves 6 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, L1 Max o en servicios de streaming como DGO y L1 Play, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Cienciano del Cusco y Alianza Atlético de Sullana serán los encargados de abrir la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Por otra parte, la selección peruana de vóley debutará en el Mundial Sub 17.

PUEDES VER: Simone Biles confirma su visita a Perú: "Hagamos historia juntos y comencemos el camino hacia Lima 2027"

lr.pe

Partidos del Mundial de Vóley Sub 17 HOY

  • Argentina vs Polonia
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: YouTube de Volleyball World
  • México vs Venezuela
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: YouTube de Volleyball World
  • Brasil vs Croacia
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: YouTube de Volleyball World
  • Perú vs Túnez
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: Latina TV, YouTube de Volleyball World

Partidos de HOY en la Liga 1

  • Alianza Atlético vs Cienciano
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Copa Brasil HOY

  • Corinthians vs Internacional
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Vitória vs Atlético Paranaense
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: SporTV

Partidos de la Primera División de Colombia HOY

  • Boyacá Chicó vs Alianza
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: Win Sports
  • Deportivo Cali vs Rionegro Águilas
  • Hora: 6.05 p. m.
  • Canal: Win Sports
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