Partidos de hoy, jueves 6 de agosto: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este jueves 6 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, L1 Max o en servicios de streaming como DGO y L1 Play, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Cienciano del Cusco y Alianza Atlético de Sullana serán los encargados de abrir la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Por otra parte, la selección peruana de vóley debutará en el Mundial Sub 17.

Partidos del Mundial de Vóley Sub 17 HOY

Argentina vs Polonia

Hora: 1.00 p. m.

Canal: YouTube de Volleyball World

México vs Venezuela

Hora: 1.00 p. m.

Canal: YouTube de Volleyball World

Brasil vs Croacia

Hora: 4.00 p. m.

Canal: YouTube de Volleyball World

Perú vs Túnez

Hora: 4.00 p. m.

Canal: Latina TV, YouTube de Volleyball World

Partidos de HOY en la Liga 1

Alianza Atlético vs Cienciano

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Copa Brasil HOY

Corinthians vs Internacional

Hora: 6.00 p. m.

Canal: DSports

Vitória vs Atlético Paranaense

Hora: 6.00 p. m.

Canal: SporTV

Partidos de la Primera División de Colombia HOY