Tabla de posiciones de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: partidos y resultados del grupo F

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Sporting Cristal se juega todo en la Copa Libertadores. Luego de su mala campaña en el Torneo Apertura de la Liga 1, el equipo comandado por Zé Ricardo buscará sumar en Barranquilla para darles una alegría a sus hinchas y mantener sus opciones de clasificar a octavos de final.

Los rimenses no solo deben enfocarse en el duelo contra Junior, pues necesitan que Cerro Porteño pierda en Brasil frente a Palmeiras para meterse en zona de clasificación. De esta manera, el club definirá su pase a la siguiente instancia en la última jornada ante los paraguayos.

Tabla de posiciones del grupo de Sporting Cristal

Por ahora, Sporting Cristal ocupa el tercer lugar del grupo F de la Conmebol Libertadores. Dicha ubicación les permite a los celestes acceder al repechaje de la Copa Sudamericana.

Puesto Equipo PJ PG DG Pts 1 Palmeiras (Brasil) 4 2 +3 8 2 Cerro Porteño (Paraguay) 4 2 +1 7 3 Sporting Cristal (Perú) 4 2 0 6 4 Junior (Colombia) 4 0 -4 1

Partidos de la fecha 5 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Palmeiras vs Cerro Porteño | Miércoles 20 de mayo | 7.30 p. m. (hora de Perú) y 9.30 p. m. (hora de Brasil y Paraguay)

Junior vs Sporting Cristal | Miércoles 20 de mayo | 9.00 p. m. (hora de Perú y Colombia).

Fixture de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

El quinto partido de Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será ante Junior en el Romelio Martínez de Barranquilla.