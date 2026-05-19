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Deportes

Tabla de posiciones de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: partidos y resultados del grupo F

Sin chances en el Torneo Apertura, los rimenses pondrán todas sus fichas en lograr la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Cristal visita Barranquilla en la cuarta jornada.

Sporting Cristal lleva 2 triunfos en la Copa Libertadores 2026. Foto: composición LR/AFP
Sporting Cristal lleva 2 triunfos en la Copa Libertadores 2026. Foto: composición LR/AFP
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Sporting Cristal se juega todo en la Copa Libertadores. Luego de su mala campaña en el Torneo Apertura de la Liga 1, el equipo comandado por Zé Ricardo buscará sumar en Barranquilla para darles una alegría a sus hinchas y mantener sus opciones de clasificar a octavos de final.

Los rimenses no solo deben enfocarse en el duelo contra Junior, pues necesitan que Cerro Porteño pierda en Brasil frente a Palmeiras para meterse en zona de clasificación. De esta manera, el club definirá su pase a la siguiente instancia en la última jornada ante los paraguayos.

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Tabla de posiciones del grupo de Sporting Cristal

Por ahora, Sporting Cristal ocupa el tercer lugar del grupo F de la Conmebol Libertadores. Dicha ubicación les permite a los celestes acceder al repechaje de la Copa Sudamericana.

PuestoEquipoPJPGDGPts
1Palmeiras (Brasil)42+38
2Cerro Porteño (Paraguay)42+17
3Sporting Cristal (Perú)4206
4Junior (Colombia)40-41

Partidos de la fecha 5 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

  • Palmeiras vs Cerro Porteño | Miércoles 20 de mayo | 7.30 p. m. (hora de Perú) y 9.30 p. m. (hora de Brasil y Paraguay)
  • Junior vs Sporting Cristal | Miércoles 20 de mayo | 9.00 p. m. (hora de Perú y Colombia).

PUEDES VER: Nacional - Universitario: día, hora y canal de TV para ver el partido por la Copa Libertadores 2026

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Fixture de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

El quinto partido de Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será ante Junior en el Romelio Martínez de Barranquilla.

  • Fecha 1: Sporting Cristal 1-0 Cerro Porteño
  • Fecha 2: Palmeiras 2-1 Sporting Cristal
  • Fecha 3: Sporting Cristal 2-0 Junior
  • Fecha 4: Sporting Cristal 0-2 Palmeiras
  • Fecha 5: Junior vs Sporting Cristal | Miércoles 20 de mayo
  • Fecha 6: Cerro Porteño vs Sporting Cristal | Jueves 28 de mayo.
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