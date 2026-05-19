Tabla de posiciones de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: partidos y resultados del grupo F
Sin chances en el Torneo Apertura, los rimenses pondrán todas sus fichas en lograr la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Cristal visita Barranquilla en la cuarta jornada.
- Yoshimar Yotún anota descomunal golazo que va directo al Puskás: le pegó de media cancha para el 1-0 de Sporting Cristal
- Diego Rebagliati revela quién truncó el fichaje de Hernán Barcos por Sporting Cristal: "Cuando estuvo la opción, dijo 'no'"
Sporting Cristal se juega todo en la Copa Libertadores. Luego de su mala campaña en el Torneo Apertura de la Liga 1, el equipo comandado por Zé Ricardo buscará sumar en Barranquilla para darles una alegría a sus hinchas y mantener sus opciones de clasificar a octavos de final.
Los rimenses no solo deben enfocarse en el duelo contra Junior, pues necesitan que Cerro Porteño pierda en Brasil frente a Palmeiras para meterse en zona de clasificación. De esta manera, el club definirá su pase a la siguiente instancia en la última jornada ante los paraguayos.
PUEDES VER: Ignacio Buse logra el mejor triunfo de su carrera: el peruano eliminó al vigente campeón Flavio Cobolli en el ATP 500 de Hamburgo
Tabla de posiciones del grupo de Sporting Cristal
Por ahora, Sporting Cristal ocupa el tercer lugar del grupo F de la Conmebol Libertadores. Dicha ubicación les permite a los celestes acceder al repechaje de la Copa Sudamericana.
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1
|Palmeiras (Brasil)
|4
|2
|+3
|8
|2
|Cerro Porteño (Paraguay)
|4
|2
|+1
|7
|3
|Sporting Cristal (Perú)
|4
|2
|0
|6
|4
|Junior (Colombia)
|4
|0
|-4
|1
Partidos de la fecha 5 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026
- Palmeiras vs Cerro Porteño | Miércoles 20 de mayo | 7.30 p. m. (hora de Perú) y 9.30 p. m. (hora de Brasil y Paraguay)
- Junior vs Sporting Cristal | Miércoles 20 de mayo | 9.00 p. m. (hora de Perú y Colombia).
PUEDES VER: Nacional - Universitario: día, hora y canal de TV para ver el partido por la Copa Libertadores 2026
Fixture de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026
El quinto partido de Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será ante Junior en el Romelio Martínez de Barranquilla.
- Fecha 1: Sporting Cristal 1-0 Cerro Porteño
- Fecha 2: Palmeiras 2-1 Sporting Cristal
- Fecha 3: Sporting Cristal 2-0 Junior
- Fecha 4: Sporting Cristal 0-2 Palmeiras
- Fecha 5: Junior vs Sporting Cristal | Miércoles 20 de mayo
- Fecha 6: Cerro Porteño vs Sporting Cristal | Jueves 28 de mayo.