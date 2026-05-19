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Ignacio Buse logra el mejor triunfo de su carrera: el peruano eliminó al vigente campeón Flavio Cobolli en el ATP 500 de Hamburgo

El joven tenista peruano, considerado uno de los mejores exponentes de Sudamérica, dio el golpe al imponerse al italiano Cobolli en la primera ronda del ATP 500 de Hamburgo.

Este triunfo le permite a Igancio Buse alcanzar el puesto 51 del ranking ATP. Foto: AFP
Este triunfo le permite a Igancio Buse alcanzar el puesto 51 del ranking ATP. Foto: AFP
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Ignacio Buse continúa consolidándose como el mejor tenista peruano de la actualidad. La primera raqueta nacional acaba de conseguir uno de los mejores triunfos de su carrera: venció en sets corridos al vigente campeón Flavio Cobolli en el ATP 500 de Hamburgo, uno de los torneos más prestigiosos del circuito mundial.

El Bitpanda Hamburg Open fue testigo de la contundente victoria 6-2 y 7-5 de la primera raqueta nacional sobre el número 12 del mundo. Con este resultado, ‘Nacho’ aseguró su presencia en los octavos de final del torneo.

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¿Qué dijo Ignacio Buse tras su histórico triunfo en Hamburgo?

Apenas terminó el partido, el tenista de 22 años se mostró muy contento por su desempeño e indicó que el convencimiento fue determinante para imponerse frente al italiano. “El nivel es muy parecido. Si tengo un buen día, creo que puedo competir. He intentado salir convencido y ha funcionado”, declaró para la web de ATP Tour.

”Creo que jugué realmente bien, me he sentido muy cómodo. Flavio no ha hecho un buen partido, pero es complicado jugar estos partidos ante los mejores jugadores. Estoy muy contento con la victoria, pero debo empezar a prepararme para mañana”, agregó.

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Próximo partido de Ignacio Buse

El próximo partido de Ignacio Buse será frente al checo Jakub Mensik (#28), este miércoles 28 de mayo, por los octavos de final del ATP 500 de Hamburgo.

El peruano ya aseguró subir una posición en el ranking mundial; sin embargo, una nueva victoria en el certamen le permitiría poner su nombre entre los 50 mejores por primera vez en su historia.

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