Cusco FC vs Independiente Medellín: fecha, hora y canal del partido por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

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Cusco FC afrontará su quinto duelo por la fase de grupos de Copa Libertadores 2026. Para esta jornada recibirá a Independiente Medellín el miércoles 20 de mayo, desde las 9.00 p. m. (hora peruana). El escenario de este duelo será el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El equipo dirigido por Alejandro Orfila buscará su primer triunfo en la presente Copa Libertadores. En la fecha pasada, Cusco FC igualó 1-1 como local ante Estudiantes de La Plata. Actualmente, el cuadro dorado marcha último en el Grupo A con apenas un punto.

¿A qué hora juega Cusco FC vs. Independiente Medellín?

El encuentro iniciará a las 9.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, La República Deportes ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 8.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (jueves 21/05)

¿En qué canal ver Cusco FC vs. Independiente Medellín?

Puedes seguir este partido por el canal ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este duelo por la fecha 5 de la fase de grupos.

Pronósticos para el Cusco FC vs. Independiente Medellín

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Cusco FC sobre Independiente Medellín.