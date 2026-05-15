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Yoshimar Yotún anota descomunal golazo que va directo al Puskás: le pegó de media cancha para el 1-0 de Sporting Cristal

El volante de Sporting Cristal y de la selección peruana vio al portero de FC Cajamarca adelantado y marcó el 1-0 parcial en el Torneo Apertura de la Liga 1.

Yoshimar Yotún es el capitán de Sporting Cristal. Foto: L1 Max
Yoshimar Yotún es el capitán de Sporting Cristal. Foto: L1 Max
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Yoshimar Yotún nos regaló el mejor gol de la temporada en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El volante de la selección peruana hizo gala de toda su categoría para pegarle desde media cancha y anotar el 1-0 parcial de Sporting Cristal ante FC Cajamarca.

Los dirigidos por Zé Ricardo afrontan un partido clave en el Héroes de San Ramón. Un triunfo de visitante les permitirá alejarse de los últimos lugares de la tabla de posiciones.

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Gol de media cancha de Yoshimar Yotún

A los 23 minutos de juego, el futbolista de 36 años retrocedió hasta su campo para tener una salida clara con el balón; sin embargo, al llegar a la media cancha, se percató que el arquero rival estaba adelantado.

‘Yoshi’ no dudó y con un tremendo zurdazo marcó un gol digno de discutir el reconocido premio Puskás, que otorga la FIFA al autor del mejor tanto de cada temporada.

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¿Cómo va Sporting Cristal en el Torneo Apertura?

A diferencia de su labor en la Copa Libertadores, donde todavía tiene chances de clasificar a octavos de final, Sporting Cristal tuvo un irregular Torneo Apertura 2026.

Los rimenses no tienen chances de pelear el título del primer certamen del año y luchan por terminar en la mejor posición posible. La victoria parcial contra FC Cajamarca les permite escalar hasta el puesto 8 con 19 unidades.

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