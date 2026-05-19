Cienciano - Atlético Mineiro: día, hora y canal de TV del partido por la Copa Sudamericana 2026

Cienciano se ubica en la punta del grupo B con 7 puntos. Foto: AFP

Cienciano se ubica en la punta del grupo B con 7 puntos. Foto: AFP

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Cienciano partió hacia Brasil para afrontar un crucial partido en la Copa Sudamericana 2026. Luego de perder el invicto en la jornada anterior, los imperiales necesitan sumar de visita para mantenerse en el primer lugar del grupo B y, por ende, seguir en zona de clasificación directa a octavos de final.

Los dirigidos por Horacio Melgarejo se verán las caras contra un equipo que no atraviesa su mejor momento. El gigante brasileño se ubica en el último lugar del grupo y tiene la obligación de ganar para no quedar al borde de la eliminación.

Tabla de posiciones del grupo de Cienciano. Foto: Conmebol

¿Cuándo juega Cienciano - Atlético Mineiro?

El encuentro de Cienciano ante Atlético Mineiro, por la quinta jornada de la Copa Sudamericana, se disputará el jueves 21 de mayo en el Arena MRV de Belo Horizonte.

¿A qué hora se juega Cienciano - Atlético Mineiro?

En Perú, el partido entre el Papá y el Galo comenzará a las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro país, revisa la siguiente lista de horarios.

Costa Rica, México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (viernes 22)

¿Dónde ver Cienciano - Atlético Mineiro?

Este partido será transmitido por DSports para territorio sudamericano; asimismo, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de DGo.

Historial Cienciano - Atlético Mineiro: últimos partidos

Estos son los resultados de los únicos 3 partidos entre ambos equipos en competiciones internacionales.

Cienciano 1-0 Atlético Mineiro | 29.04.2026 | Copa Sudamericana

Atlético Mineiro 1-1 Cienciano | 29.05.2025 | Copa Sudamericana

Cienciano 0-0 Atlético Mineiro | 01.04.2025 | Copa Sudamericana.





