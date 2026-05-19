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DT de Cienciano lanzó dura acusación tras perder con Alianza Lima y quedar sin chances en el Apertura: "Está todo armado"

Antes de viajar a Brasil para enfrentarse a Atlético Mineiro, Horacio Melgarejo recordó la derrota ante Alianza Lima y evidenció su molestia porque no expulsaron a Luis Advíncula.

Cienciano del Cusco se ubica en el tercer lugar del Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/captura de El Chaski Deportivo/Alianza Lima
Cienciano del Cusco se ubica en el tercer lugar del Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/captura de El Chaski Deportivo/Alianza Lima
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La derrota de Cienciano ante Alianza Lima sigue generando repercusión en el conjunto imperial. Antes de partir hacia Brasil para jugar un partido clave por Copa Sudamericana, el entrenador Horacio Melgarejo se pronunció tras quedar sin chances de ganar el Torneo Apertura y lanzó una fuerte acusación.

El entrenador de 52 años indicó que, además de su jugador, el lateral Luis Advíncula tuvo que ser expulsado por un codazo contra Carlos Garcés. En ese sentido, el argentino indicó que esto evidenciaba un supuesto 'arreglo' en el campeonato.

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DT de Cienciano lanza dura acusación tras perder con Alianza Lima

“Después del partido y al día siguiente, en el entramiento, se notaba que los chicos estaban dolidos. Sabemos que once contra once hubiese sido otra cosa. La expulsión de Renzo (Salazar) estuvo bien, fue una jugada accidental, pero también sabemos muy bien que Alianza debió quedarse con uno menos por el codazo de Advíncula”, manifestó ante los medios de comunicación.

Al final de sus descargos, el técnico argentino sorprendió con una dura acusación. “Bueno, sabemos contra quién jugamos, qué nos jugamos… Al final, esto está todo armado”, concluyó.

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¿Cuándo juega Cienciano vs Atlético Mineiro?

El partido Cienciano - Atlético Mineiro, correspondiente a la fecha 5 de la Copa Sudamericana, se jugará este jueves 21 de mayo a partir de las 5.00 p. m.

“Nos vamos a enfrentar a un gran equipo. Nosotros estamos ilusionados con esa buena racha en Sudamericana y estamos confiados en traer un buen resultado. (…) Sabemos que vamos a un campo complicado, pero no vamos a resignar a nuestro ADN. Vamos a defendernos con nuestro ataque: tenerlos lejos del arco es lo ideal”, explicó sobre el duelo contra el gigante brasileño.

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