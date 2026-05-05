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Tabla de posiciones de Cienciano en Copa Sudamericana 2026: partidos y resultados del grupo B

El equipo imperial afrontará un partido clave en la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Revisa cómo va Cienciano y qué partidos le faltan.

Cienciano fue campeón de la Copa Sudamericana en el 2003. Foto: composición LR/Cienciano
Cienciano fue campeón de la Copa Sudamericana en el 2003. Foto: composición LR/Cienciano
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Cienciano del Cusco sigue con la ilusión de clasificar de forma directa a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Luego del triunfazo ante Atlético Mineiro, el elenco imperial afrontará un duro desafío en territorio venezolano frente a Academia Puerto Cabello.

Los dirigidos por Horacio Melgarejo se encuentran invictos en la competición y ocupan el primer lugar del grupo B. Una nueva victoria los acercaría a su objetivo.

PUEDES VER: Cenaida Uribe anunció salidas en el equipo de vóley de Alianza Lima: Facundo Morando y Maeva Orlé no continuarán tras el tricampeonato

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Tabla de posiciones del grupo de Cienciano

Cienciano registra dos triunfos y un empate previo al inicio de la cuarta jornada de la Copa Sudamericana.

PuestoEquipoPJPGDGPts
1Cienciano (Perú)32+37
2Juventud (Uruguay)31+34
3Academia Puerto Cabello (Venezuela)31-53
4Atlético Mineiro (Brasil)31-13

Partidos de la fecha 4 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

PUEDES VER: Bayern Múnich - PSG: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo de vuelta por semifinales de la Champions League

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Fixture de Cienciano en la Copa Sudamericana

El cuarto cotejo de Cienciano del Cusco en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 será ante Academia Puerto Cabello de Venezuela.

  • Fecha 1: Juventud 1-1 Cienciano
  • Fecha 2: Cienciano 2-0 Academia Puerto Cabello
  • Fecha 3: Cienciano 1-0 Atlético Mineiro
  • Fecha 4: Academia Puerto Cabello vs Cienciano | martes 5 de mayo
  • Fecha 5: Atlético Mineiro vs Cienciano | jueves 21 de mayo
  • Fecha 6: Cienciano vs Juventud | miércoles 27 de mayo
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