Tabla de posiciones de Cienciano en Copa Sudamericana 2026: partidos y resultados del grupo B

Cienciano fue campeón de la Copa Sudamericana en el 2003. Foto: composición LR/Cienciano

Cienciano fue campeón de la Copa Sudamericana en el 2003. Foto: composición LR/Cienciano

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Cienciano del Cusco sigue con la ilusión de clasificar de forma directa a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Luego del triunfazo ante Atlético Mineiro, el elenco imperial afrontará un duro desafío en territorio venezolano frente a Academia Puerto Cabello.

Los dirigidos por Horacio Melgarejo se encuentran invictos en la competición y ocupan el primer lugar del grupo B. Una nueva victoria los acercaría a su objetivo.

Tabla de posiciones del grupo de Cienciano

Cienciano registra dos triunfos y un empate previo al inicio de la cuarta jornada de la Copa Sudamericana.

Puesto Equipo PJ PG DG Pts 1 Cienciano (Perú) 3 2 +3 7 2 Juventud (Uruguay) 3 1 +3 4 3 Academia Puerto Cabello (Venezuela) 3 1 -5 3 4 Atlético Mineiro (Brasil) 3 1 -1 3

Partidos de la fecha 4 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

Juventud vs Atlético Mineiro | martes 5 de mayo | 5.00 p. m. (hora peruana)

Academia Puerto Cabello vs Cienciano | martes 5 de mayo | 7.30 p. m. (hora peruana)

Fixture de Cienciano en la Copa Sudamericana

El cuarto cotejo de Cienciano del Cusco en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 será ante Academia Puerto Cabello de Venezuela.