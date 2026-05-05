¿Qué resultados necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?
Sporting Cristal podría clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2026 pese a caer en su último partido ante Palmeiras. Conoce qué resultados necesitan los celestes para lograr el pase los octavos de final.
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Tras la derrota ante Palmeiras por 2-0 en Matute por la fecha 4 de la Copa Libertadores, el conjunto celeste complicó sus posibilidades de pasar a la siguiente fase del torneo internacional. Revisa qué resultados necesita el cuadro rimense para clasificar a los octavos de final de la competición.
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Sporting Cristal y los resultados que necesita para clasificar a octavos de final
Con la caída de Sporting Cristal en la fecha 4, los celestes tendrán que esperar una serie de resultados en otros encuentros para mantenerse con posibilidades de pasar a la siguiente ronda. La cuarta fecha aún no termina: falta el encuentro entre Junior y Cerro Porteño, el cual cerrará la jornada de esta semana. En caso de que el equipo colombiano gane o empate, los rimenses dependerán de sí mismos para clasificar a los octavos de final, ya que no los alcanzarían en la tabla.
De todas formas, los dirigidos por Zé Ricardo necesitan ganar para aumentar sus posibilidades de mantenerse en carrera. Les resta enfrentar a Junior y a Cerro Porteño, ambos en condición de visita.
Partidos pendientes de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026
Sporting Cristal tendrá que viajar a Colombia y a Paraguay para completar su participación en el Grupo F.
- Fecha 5: Junior vs Sporting Cristal | Miércoles 20/05 - 9.00 p. m.
- Fecha 6: Cerro Porteño vs Sporting Cristal | Jueves 28/05 - 5.00 p. m.
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Tabla del Grupo F de la Copa Libertadores 2026
Hasta el momento, el conjunto celeste marcha en el segundo lugar de su grupo.
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Palmeiras (Brasil)
|4
|2
|+3
|8
|2.
|Sporting Cristal (Perú)
|4
|2
|0
|6
|3.
|Cerro Porteño (Paraguay)
|3
|1
|0
|4
|4.
|Junior (Colombia)
|3
|0
|-3
|1