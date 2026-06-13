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Deportes

Alemania vs Curazao: a qué hora y dónde ver el partido por el grupo E del Mundial 2026

El equipo comandado por Julian Nagelsmann se enfrentará a un debutante absoluto en el Mundial 2026. Revisa todo sobre la transmisión del partido Alemania - Curazao.

Alemania busca ganar un Mundial después de 14 años. Foto: FOX Deportes
Alemania busca ganar un Mundial después de 14 años. Foto: FOX Deportes
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Partido Alemania vs Curazao EN VIVO | Die Mannschaft debuta este domingo 14 de junio en el grupo E del Mundial 2026 a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de la señal de DSports; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de La República.

La pequeña isla espera con ansias este duelo, pues marcará su debut absoluto en una Copa del Mundo FIFA. Uno de los detalles más resaltantes del equipo caribeño es que casi todo su planten está conformado por futbolistas extranjeros.

PUEDES VER: Francia - Senegal: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo por el Mundial 2026

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Horarios del partido Alemania vs Curazao

En Perú, el duelo entre alemanes y curazoleños se podrá seguir a partir de las 12.00 p. m. (11.00 a. m. en México). Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 11.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 12.00 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 1.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 1.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 2.00 p. m.
  • España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Alemania vs Curazao por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de DSports en Perú y algunos países de Sudamérica.

  • Argentina: DSports
  • Bolivia: Entel TV, Tigo Sports
  • Brasil: CazéTV
  • Chile: DSports y Chilevisión
  • Colombia: DSports y Win Sports
  • Costa Rica: FOX+
  • Ecuador: DSports y Teleamazonas
  • México: ViX
  • Paraguay: Unicanal
  • Perú: DSports
  • Uruguay: DSports y Canal 5
  • Venezuela: DSports
  • Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One
  • España: DAZN y Movistar+.

PUEDES VER: Estados Unidos le niega el ingreso a árbitro del Mundial 2026 pese a contar con visa válida

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¿Dónde ver Alemania vs Curazao online gratis?

Si deseas ver Alemania vs Curazao online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de DSports y Disney+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones Alemania vs Curazao

  • Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz.
  • Curazao: Room; Sambo, Obispo, Fonville, Floranus; Juninho Bacuna, Comenencia, Leandro Bacuna, Chong, Gorre; Locadia.
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