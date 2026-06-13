Alemania vs Curazao: a qué hora y dónde ver el partido por el grupo E del Mundial 2026

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Partido Alemania vs Curazao EN VIVO | Die Mannschaft debuta este domingo 14 de junio en el grupo E del Mundial 2026 a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de la señal de DSports; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de La República.

La pequeña isla espera con ansias este duelo, pues marcará su debut absoluto en una Copa del Mundo FIFA. Uno de los detalles más resaltantes del equipo caribeño es que casi todo su planten está conformado por futbolistas extranjeros.

Horarios del partido Alemania vs Curazao

En Perú, el duelo entre alemanes y curazoleños se podrá seguir a partir de las 12.00 p. m. (11.00 a. m. en México). Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 11.00 a. m.

Colombia, Ecuador: 12.00 a. m.

Bolivia, Venezuela: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 1.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 2.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Alemania vs Curazao por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de DSports en Perú y algunos países de Sudamérica.

Argentina: DSports

Bolivia: Entel TV, Tigo Sports

Brasil: CazéTV

Chile: DSports y Chilevisión

Colombia: DSports y Win Sports

Costa Rica: FOX+

Ecuador: DSports y Teleamazonas

México: ViX

Paraguay: Unicanal

Perú: DSports

Uruguay: DSports y Canal 5

Venezuela: DSports

Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One

España: DAZN y Movistar+.

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¿Dónde ver Alemania vs Curazao online gratis?

Si deseas ver Alemania vs Curazao online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de DSports y Disney+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones Alemania vs Curazao