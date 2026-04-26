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Jorge Fossati revela el motivo que no le permite volver a Universitario: "No tengo la misma mentalidad que algunas personas del club"

Tras conocerse que el técnico de 73 años dirigirá a Liverpool de Uruguay, el estratega explicó las razones por las cuales no regresaría a Universitario.

Jorge Fossati descartó un posible regreso a Universitario. Foto: Teledoce/composición LR
Jorge Fossati descartó un posible regreso a Universitario. Foto: Teledoce/composición LR
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Luego de la salida de Javier Rabanal de Universitario, Jorge Fossati fue sondeado para volver a dirigir al tricampeón. Esto quedó descartado cuando el ‘Nonno’ fue presentado como nuevo entrenador de Liverpool de Uruguay. El experimentado técnico conversó con ‘Teledoce’ y explicó los motivos por los cuales no volvería al conjunto estudiantil.

A pesar de sus éxitos en la ‘U’, el estratega uruguayo no mantiene buena relación con la directiva actual de la institución. Por ello, el estratega dejó en claro que no está en sus planes un posible regreso al equipo de Ate. “No tengo la misma mentalidad que algunas personas del club”, indicó para el medio.

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Jorge Fossati no planea volver a dirigir en Universitario

El ‘Nonno’ señaló que no es la ocasión idónea para un regreso a Universitario. Asimismo, agradeció las muestras de aprecio por parte de la hinchada crema. “Mi amor por Universitario está por encima del bien y del mal. La gente me dio gran cariño, la relación con el plantel fue maravillosa, pero este no es el momento de volver”, mencionó el exDT de Perú.

De igual forma, se mostró contento por el retorno a su país natal, donde dirigirá a su cuarto club en el fútbol uruguayo. “Tomé la decisión de aceptar el llamado del presidente porque considero que hoy Liverpool es de los clubes más serios y más importantes del país”, indicó.

PUEDES VER: Paolo Guerrero le pone fin a la polémica sobre idolatría del Puma Carranza en Universitario: “No me referí a nadie”

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¿Qué equipos dirigió Jorge Fossati?

El experimentado entrenador uruguayo pasó por distintos clubes y selecciones nacionales.

  • River Plate (Uruguay)
  • Peñarol (Uruguay)
  • Cerro Porteño (Paraguay)
  • Danubio FC (Uruguay)
  • Colón (Argentina)
  • LDU Quito (Ecuador)
  • Selección de Uruguay
  • Al-Sadd (Catar)
  • Selección de Catar
  • Internacional (Brasil)
  • Al-Shabab (Catar)
  • Al-Ain (Emiratos Árabes Unidos)
  • Al-Rayyan (Catar)
  • Al-Ahli (Arabia Saudita)
  • Universitario (Perú)
  • Selección de Perú
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