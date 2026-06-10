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Representante de Miguel Silveira y su grave denuncia sobre jugadores de Universitario: "Hay 2 o 3 que hacen la alineación"

Robson Lima, representante del brasileño, señaló que algunos futbolistas tenían influencia en las decisiones técnicas de Universitario. Asimismo, remarcó que esto también ocurrió con otros jugadores.

Miguel Silveira solo anotó un gol con Universitario en la temporada 2026. Foto: composición LR/Universitario
Miguel Silveira solo anotó un gol con Universitario en la temporada 2026. Foto: composición LR/Universitario
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Universitario de Deportes quedó en medio de una polémica tras las fuertes declaraciones del representante de Miguel Silveira. Robson Lima, quien negocia la desvinculación del volante brasileño, indicó que este no pudo sumar minutos debido a la influencia de algunos futbolistas en las decisiones técnicas.

“Es una situación delicada, pero quiero que sepan de mí, no de Miguel. Yo ya hablé con los dirigentes antes de hablar con ustedes. No es algo que estoy diciendo a espaldas de nadie. Yo no recuerdo el nombre de los jugadores, pero había dos o tres jugadores que hacían la alineación. Y cuándo el técnico quiere hacer cambios, decían ‘pon a este o pon al otro’”, manifestó en diálogo con el programa 'Mano a Mano'

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Representante de Miguel Silveira sobre Universitario

En ese sentido, Lima describió algunas situaciones que afrontó Miguel Silveira durante los partidos del Torneo Apertura de la Liga 1. Incluso, señaló que esto también ocurrió con otros jugadores.

“Ustedes se dieron cuenta que algunas veces no calentaba… Calentaban todos, ponían un lateral o un número 5 en su puesto. Eso nos preocupaba porque queríamos saber el motivo. Yo mismo llamé algunas veces para preguntar qué problema tenía Miguel o por qué no lo consideraban (…)”, agregó.

“No recuerdo el partido, puedo preguntarle a Miguel, pero esto no ocurrió una sola vez. Pasó con él y con otros jugadores también. No sucedió solamente con él. Repito, estoy hablando con ustedes, no a espaldas de nadie”, concluyó.

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¿Cuántos partidos jugó Miguel Silveira con Universitario?

Miguel Silveira llegó a Ate como uno de los grandes proyectos de la institución. Sin embargo, el volante brasileño no logró consolidarse como titular con Javier Rabanal ni con Jorge Araujo. Entre el Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores, el futbolista de 23 años solo participó en 11 partidos, en los que anotó una sola vez.

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