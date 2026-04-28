Alianza Lima: los resultados que necesita para ser campeón del Torneo Apertura 2026
Alianza Lima cuenta con una gran oportunidad para ganar el Apertura 2026 tras el tropiezo de Los Chankas. Descubre qué necesitan los 'blanquiazules' para lograr el primer torneo de la Liga 1.
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Con la contundente derrota de Los Chankas por 4-0 ante ADT en la fecha 12 del Apertura, el panorama se aclara para Alianza Lima, que ahora tiene una gran oportunidad de tomar el control en la lucha por el título y depender de sí mismo en la recta final. A continuación, revisa qué resultados necesita el cuadro blanquiazul para consagrarse campeón del primer torneo de la Liga 1 2026.
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Alianza Lima y lo que necesita para ser campeón del Apertura
Con la derrota de Los Chankas en la jornada 12, Alianza Lima ahora tiene el control sobre su destino para asegurar el Apertura, aunque para ello deberá seguir una ruta exigente de cinco partidos cruciales: disputará dos encuentros fuera y tres en el Estadio Alejandro Villanueva.
Para los de Pablo Guede, los resultados necesarios incluyen conseguir triunfos en todos los partidos contra CD Moquegua, Sporting Cristal, Cienciano, Los Chankas (su rival directo) y FC Cajamarca para asegurar el liderazgo en la tabla.
Además, el conjunto blanquiazul cuenta con una diferencia de goles de 10 a favor. Esto le permite estar en la cima tras 12 jornadas, a pesar de estar igualado en puntos con Los Chankas.
Partidos de Alianza Lima en el Apertura de la Liga 1 2026
- Alianza Lima vs CD Moquegua
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Cienciano vs Alianza Lima
- Alianza Lima vs Los Chankas
- FC Cajamarca vs Alianza Lima
Tabla del Apertura 2026 con Alianza Lima como puntero
|CLUBES
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Alianza Lima
|12
|17
|29
|2. Los Chankas
|12
|7
|29
|3. Cienciano
|12
|10
|23
|4. Universitario
|12
|6
|21
|5. Comerciantes Unidos
|12
|2
|19
|6. Cusco FC
|12
|-4
|19
|7. Melgar
|12
|3
|17
|8. UTC
|12
|0
|16
|9. CD Moquegua
|12
|-4
|16
|10. Juan Pablo II
|12
|-9
|15
|11. Sporting Cristal
|12
|0
|15
|12. Alianza Atlético
|12
|0
|14
|13. ADT
|12
|0
|13
|14. Sport Huancayo
|12
|-4
|12
|15. Sport Boys
|12
|-5
|12
|16. Deportivo Garcilaso
|12
|-5
|10
|17. Atlético Grau
|12
|-5
|10
|18. FC Cajamarca
|12
|-9
|6