Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 12 de la Liga 1 2026
El partido por la jornada 12 del Torneo Apertura entre Universitario y Alianza Atlético se disputará en el Estadio Monumental de Ate. Los cremas van por su segundo triunfo al hilo tras ganar en la fecha pasada.
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- Universitario recupera el rumbo en la Liga 1: goleó 4-1 a Deportivo Garcilaso y sigue con la ilusión de ganar el Apertura
Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO juegan este domingo 26 de abril, desde las 6.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura. El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
El equipo crema jugará nuevamente en su estadio, esta vez ante Alianza Atlético. A pesar de la salida de Javier Rabanal del equipo, la 'U' goleó 4-1 a Deportivo Garcilaso en su partido pendiente por la Liga 1. En cuanto al equipo piurano, cayeron por la mínima en su visita a Cutervo cuando enfrentaron a Comerciantes Unidos.
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¿A qué hora juegan Universitario vs Alianza Atlético?
Los equipos de Universitario y Alianza Atlético se verán las caras por la fecha 12 del Torneo Apertura. Este duelo se juega este domingo 26 de abril desde las 6.00 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 5.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.
- España: 1.00 a. m. (lunes 27/04)
¿Dónde ver Universitario vs Alianza Atlético?
El partido Universitario vs Alianza Atlético, por la jornada 12 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max.
Alineaciones probables de Universitario vs Alianza Atlético
- Universitario: Vargas; Fara, Riveros, Santamaría; Polo, Calcaterra, Castillo, Concha, Carabalí; Flores y Valera.
- Alianza Atlético: Hermoza; Guzmán, Suarez, Perleche; Sánchez, Fernández, Gordillo, Mendieta; Penilla, Coronel y Larios.
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¿Cómo ver Universitario vs Alianza Atlético por internet?
Para seguir la cobertura en línea de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (Plan Full o Móvil) o vía Movistar TV App, DGO, etc.
Pronóstico de Universitario vs Alianza Atlético
Las principales casas de apuestas le dan el favoritismo a Universitario sobre Alianza Atlético debido a su condición de local.
- Betano: gana Universitario (1,27), empate (4,75), gana Alianza Atlético (12,00)
- Bet365: gana Universitario (1,27), empate (4,75), gana Alianza Atlético (12,00)
- 1XBet: gana Universitario (1,36), empate (4,70), gana Alianza Atlético (8,00)
- Coolbet: gana Universitario (1,37), empate (4,30), gana Alianza Atlético (9,25)
- Doradobet: gana Universitario (1,38), empate (4,64), gana Alianza Atlético (9,05).
¿En qué estadio juegan Universitario vs Alianza Atlético?
El recinto que albergará el partido será el Estadio Monumental. Este escenario tiene capacidad para 80.093 espectadores.
Últimos partidos de Universitario
El conjunto crema viene recuperándose tras una mala racha de resultados y tras la salida del técnico Javier Rabanal.
- Universitario 4-1 Deportivo Garcilaso | 22.04.26
- Melgar 2-1 Universitario | 19.04.26
- Universitario 0-2 Coquimbo Unido | 14.04.26
- Tolima 0-0 Universitario | 7.04.26
- Universitario 1-0 Alianza Lima | 4.04.26.
Últimos partidos de Alianza Atlético
Estos son los duelos más recientes que tuvo el conjunto de Sullana en el Torneo Apertura y Copa Sudamericana.
- Comerciantes Unidos 1-0 Alianza Atlético | 22.04.26
- Alianza Atlético 0-1 Sport Boys | 19.04.26
- América de Cali 2-1 Alianza Atlético | 15.04.26
- Alianza Atlético 1-1 Tigre | 7.04.26
- Alianza Atlético 2-2 Grau | 3.04.26.