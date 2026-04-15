Revelan que Sekou Gassama no seguirá en Universitario: club ya definió al reemplazo del senegalés

Sekou Gassama fue uno de los más cuestionados por los hinchas de Universitario de Deportes tras la derrota ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores. El rendimiento del delantero senegalés puso en el debate el tema de su continuidad en la institución merengue.

En medio de este panorama, el periodista Gustavo Peralta mencionó que el ciclo del futbolista de 30 años en la U llegará a su fin apenas culmine el Torneo Apertura de la Liga 1.

Sekou Gassama no seguirá en Universitario

El comunicador remarcó que esta decisión se estuvo evaluando desde hace algunos días y no responde únicamente a la reciente derrota en Copa Libertadores.

“No tiene que ver con lo hecho ayer (…). No es que lo van a sacar ahora mismo. Este lo hemos venido contando hace varios días. En la 'U' hay un convencimiento de que Gassama no va a continuar apenas termine el Apertura. Hay un respeto y un respaldo al profesional, pero en la ‘U’ conscientes de que deben de tomar decisiones”, aseguró en el programa 'Modo Fútbol'.

Universitario definió al reemplazo de Sekou Gassama

La salida de Sekou Gassama obligará a Universitario a reforzarse con miras al Torneo Clausura. En ese sentido, los cremas ya definieron al goleador que tomaría el lugar del hispano-senegalés.

“En la 'U' no tienen dos opciones, tienen una. Tienen un nombre claro, contundente, que juega en Sudamérica. No va a venir de otro lado, tiene contrato. Tienen que ver cómo sacarlo, pero ya hicieron saber su intención de fichar a este jugador. Todavía no puedo decir el nombre porque tiene que avanzar”, reveló Peralta.