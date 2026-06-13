Partidos de HOY en el Mundial 2026: horarios y canales dónde ver fútbol EN VIVO y EN DIRECTO

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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY sábado 13 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de selecciones que lograron clasificar al torneo más importante de fútbol. Podrás ver las transmisiones por las señales de canales como América TV, DirecTV o desde servicios de streaming (DGO, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Continúa la primera fecha en el certamen mundialista. Catar y Suiza se encargarán de abrir la jornada futbolera este sábado en el Levi’s Stadium. Brasil hará su debut en el torneo y se enfrentará ante su similar de Marruecos en uno de los duelos más atractivos. Haiti vs Escocia y Australia vs Turquía son los duelos que completarán la jornada de hoy en el torneo más importante de selecciones.

Partidos del Mundial 2026 HOY