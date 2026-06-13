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Ni Messi ni CR7: este es el jugador más viejo del Mundial 2026 y supera los 80 partidos con su selección

Se trata del único jugador de la competencia mundial con 43 años de edad y promete un emocionante debut en la fase de grupos.

El Mundial de 2026 destaca por la inclusión de futbolistas longevos, impulsados por avances en medicina deportiva, como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, que desafían la edad en el deporte.
El Mundial de 2026 destaca por la inclusión de futbolistas longevos, impulsados por avances en medicina deportiva, como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, que desafían la edad en el deporte. | Composición LR/AFP
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El Mundial de 2026 marca un hito inédito en la era moderna ante la notable presencia de futbolistas longevos, un fenómeno impulsado por la evolución de la medicina deportiva y la preparación física personalizada. En este escenario, figuras históricas como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi vuelven a competir en la máxima cita, lo que consolida una longevidad pocas veces vista en Copas del Mundo recientes.

A este grupo de veteranos se suman porteros y jugadores de campo que mantienen su nivel competitivo a pesar del paso del tiempo, entre ellos el mexicano Guillermo Ochoa y el alemán Manuel Neuer. Esta generación desafía los límites tradicionales de la edad en el balompié de alta competencia, ya que la justa mundialista registra al menos ocho futbolistas por encima de los 40 años, un dato que capta la atención global y redefine la vigencia en el alto rendimiento.

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¿Quién es el jugador más longevo del Mundial 2026 y cuándo debuta?

El arquero Craig Gordon se perfila como el jugador de mayor edad en el Mundial 2026, una cita a la que llegará con 43 años. El portero escocés destaca en la escena internacional por una impresionante trayectoria que incluye más de 80 partidos oficiales con su combinado nacional. Esa vigencia en el arco lo convierte en un referente histórico para su país dentro de la máxima competencia futbolística.

El arquero Craig Gordon se perfila como el jugador con mayor edad en el Mundial 2026. Foto: AFP

El arquero Craig Gordon se perfila como el jugador con mayor edad en el Mundial 2026. Foto: AFP

La constancia del guardameta del Heart of Midlothian representa un caso extraordinario en Europa, una región donde los futbolistas suelen colgar las botas antes de las cuatro décadas. Aunque sufrió graves lesiones en los últimos años, resistió los problemas físicos y mantuvo un rol clave durante el proceso de clasificación. Su resiliencia afianzó su puesto bajo los tres palos como una opción competitiva y experimentada.

El estreno de Craig Gordon ocurrirá durante la fase de grupos, el sábado 13 de junio frente a Haití. Foto: AFP

El estreno de Craig Gordon ocurrirá durante la fase de grupos, el sábado 13 de junio frente a Haití. Foto: AFP

El estreno del veterano futbolista ocurrirá durante la fase de grupos, el sábado 13 de junio, frente a Haití. Los aficionados esperan ver al arquero escocés en el arranque del torneo, cuando su selección dispute los primeros puntos en una de las llaves iniciales de la justa mundialista.

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¿Qué futbolistas veteranos jugarán la Copa del Mundo y quiénes ostentan el récord histórico?

El torneo internacional de 2026 contará con figuras de alto impacto como Cristiano Ronaldo, Luka Modrić y Guillermo Ochoa, quienes superan los 40 años. Los reportes oficiales coinciden en que este evento establecerá una marca inédita de longevidad competitiva, con múltiples atletas listos para disputar su sexta edición mundialista.

Por otra parte, el registro histórico de la FIFA sobre los futbolistas de mayor edad en la máxima cita del balompié destaca casos emblemáticos que superaron ampliamente la barrera de los 38 años.

Esta selecta lista de deportistas incluye a guardametas legendarios y estrellas de diversas épocas que dejaron una huella imborrable gracias a su resistencia física:

  • Essam El Hadary (Egipto) – 45 años y 161 días
  • Faryd Mondragón (Colombia) – 43 años y 3 días
  • Roger Milla (Camerún) – 42 años y 39 días
  • Peter Shilton (Inglaterra) – 40 años y 292 días
  • Dino Zoff (Italia) – 40 años y 133 días
  • Ali Boumnijel (Túnez) – 40 años y 71 días
  • Jim Leighton (Escocia) – 39 años y 334 días
  • David James (Inglaterra) – 39 años y 330 días
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