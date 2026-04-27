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Aldo Corzo y su pedido de autocrítica al plantel de Universitario tras derrota: "Cada uno debe verse así mismo"

El capitán de Universitario se refirió acerca de la caída ante Alianza Atlético y habló de las chances que mantiene el equipo por ganar el Torneo Apertura.

Aldo Corzo jugó su segundo partido de titular en la temporada. Foto: Liga 1/composición LR
Aldo Corzo jugó su segundo partido de titular en la temporada. Foto: Liga 1/composición LR
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Una derrota que duele en Universitario. La ‘U’ perdió su invicto jugando como local en el campeonato peruano, tras caer 2-1 ante Alianza Atlético en el Estadio Monumental. Con este resultado, los cremas prácticamente se despiden de la lucha por el Torneo Apertura. El elegido para declarar en el post partido fue el capitán del equipo, Aldo Corzo, quien dejó un fuerte mensaje hacia todos los integrantes de la institución merengue.

El referente de Universitario hizo un llamado de reflexión a los miembros del club, donde solicita que se haga un análisis para darse cuenta en qué se está fallando. "El momento no es bueno, creo que cada uno debe verse así mismo, no solamente los jugadores, sino todos, eso es lo que yo pienso. Hay que seguir trabajando para salir este momento", mencionó en L1 Max.

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Aldo Corzo y su pedido de autocrítica al plantel de Universitario tras derrota

El defensor fue contundente al indicar que el equipo no tuvo una buena presentación, dejando en claro que entiende el malestar de la gente que fue a alentarlos. “Obviamente no hicimos un buen partido, eso está claro. Perder de local duele mucho y le pido perdón a los hinchas que nos vinieron a ver. Hay que ser autocríticos este momento y salir de este momento”, indicó post partido.

De igual forma, fue consultado acerca de las chances que mantiene el equipo en ganar el Torneo Apertura y seguir compitiendo en la Copa Libertadores. “Vamos a pelear hasta el final en el torneo local. Hay que estar concentrados para lo que se viene el miércoles (ante Nacional) porque es un partido complicado”, mencionó el zaguero.

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¿Cuándo es el siguiente partido de Universitario?

La ‘U’ afrontará su próximo duelo ante Nacional de Uruguay por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2026. Este enfrentamiento se llevará a cabo el miércoles 29 de abril a las 9.00 p. m. en el Estadio Monumental.

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