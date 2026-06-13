Fixture Mundial 2026: revisa las fechas y horarios de todos los partidos confirmados por FIFA
Conoce el calendario del Mundial 2026, en el cual habrá 104 partidos y 48 selecciones que participarán con la ilusión de llevarse el título del certamen.
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¡Arrancó el Mundial 2026! Esta edición es la más grande en la historia de este certamen, debido a que participan 48 selecciones y se desarrolla en tres países: Canadá, México y Estados Unidos. En esta nota encontrarás toda la información sobre el torneo de fútbol más importante.
El torneo tendrá una duración de 39 días y arrancará el 11 de junio con la fase de grupos. Debido a la cantidad de equipos, se jugarán los dieciseisavos de final hasta llegar a la final, que será el domingo 19 de julio.
Así se jugará el Mundial 2026
- Fase de grupos: Desde el jueves 11 al sábado 27 de junio
- Dieciseisavos de final: Desde el domingo 28 de junio al viernes 3 de julio.
- Octavos de final: Desde el sábado 4 al martes 7 de julio.
- Cuartos de final: Desde el jueves 9 al sábado 11 de julio.
- Semifinales: Martes 14 y miércoles 15 de julio.
- Tercer puesto: Sábado 18 de julio | Hora: 4.00 p. m.
- Final: Domingo 19 de julio | Hora: 2.00 p. m.
Grupos del Mundial 2026
- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.
- Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza.
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.
- Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.
- Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
- Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
Fixture del Mundial 2026
Grupo A
Fecha 1
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Jueves 11/06
|México vs Sudáfrica
|2.00 p. m.
|Azteca
|Jueves 11/06
|Corea del Sur vs República Checa
|9.00 p. m.
|Akron
Fecha 2
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Jueves 18/06
|República Checa vs Sudáfrica
|11.00 p. m.
|Mercedes-Benz Stadium
|Jueves 18/06
|México vs Corea del Sur
|8.00 p. m.
|Akron
Fecha 3
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Miércoles 24/06
|República Checa vs México
|8.00 p. m.
|Azteca
|Miércoles 24/06
|Sudáfrica vs Corea del Sur
|8.00 p. m.
|BBVA
Grupo B
Fecha 1
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Viernes 12/06
|Canadá vs Bosnia y Herzegovina
|2.00 p. m.
|BMO Field
|Sábado 13/06
|Catar vs Suiza
|2.00 p. m.
|Levi’s Stadium
Fecha 2
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Jueves 18/06
|Suiza vs Bosnia y Herzegovina
|2.00 p. m.
|SoFi Stadium
|Jueves 18/06
|Canadá vs Catar
|5.00 p. m.
|BC Place
Fecha 3
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Miércoles 24/06
|Suiza vs Canadá
|2.00 p. m.
|BC Place
|Miércoles 24/06
|Bosnia y Herzegovina vs Catar
|2.00 p. m.
|Lumen Field
Grupo C
Fecha 1
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Sábado 13/06
|Brasil vs Marruecos
|5.00 p. m.
|MetLife Stadium
|Sábado 13/06
|Haití vs Escocia
|8.00 p. m.
|Gilette Stadium
Fecha 2
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Viernes 19/06
|Escocia vs Marruecos
|5.00 p. m.
|Gilette Stadium
|Viernes 19/06
|Brasil vs Haití
|7.30 p. m.
|Lincoln Financial Field
Fecha 3
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Miércoles 24/06
|Escocia vs Marruecos
|5.00 p. m.
|Hard Rock Stadium
|Miércoles 24/06
|Marruecos vs Haití
|5.00 p. m.
|Mercedes-Benz Stadium
Grupo D
Fecha 1
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Viernes 12/06
|Estados Unidos vs Paraguay
|8.00 p. m.
|SoFi Stadium
|Sábado 13/06
|Australia vs Turquía
|11.00 p. m.
|BC Place
Fecha 2
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Sábado 19/06
|Estados Unidos vs Australia
|2.00 p. m.
|Lumen Field
|Sábado 19/06
|Turquía vs Paraguay
|10.00 p. m.
|Levi’s Stadium
Fecha 3
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Jueves 25/06
|Paraguay vs Australia
|9.00 p. m.
|Levi’s Stadium
|Jueves 25/06
|Turquía vs Estados Unidos
|9.00 p. m.
|SoFi Stadium
Grupo E
Fecha 1
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Domingo 14/06
|Alemania vs Curazao
|12.00 p. m.
|NRG Stadium
|Domingo 14/06
|Costa de Marfil vs Ecuador
|6.00 p. m.
|Lincoln Financial Field
Fecha 2
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Sábado 20/06
|Alemania vs Costa de Marfil
|3.00 p. m.
|BMO Field
|Sábado 20/06
|Ecuador vs Curazao
|7.00 p. m.
|Arrowhead Stadium
Fecha 3
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Jueves 25/06
|Ecuador vs Alemania
|3.00 p. m.
|MetLife Stadium
|Jueves 25/06
|Curazao vs Costa de Marfil
|3.00 p. m.
|Lincoln Financial Field
Grupo F
Fecha 1
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Domingo 14/06
|Países Bajos vs Japón
|3.00 p. m.
|AT&T Stadium
|Domingo 14/06
|Suecia vs Túnez
|9.00 p. m.
|BBVA
Fecha 2
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Sábado 20/06
|Países Bajos vs Suecia
|12.00 p. m.
|NRG Stadium
|Sábado 20/06
|Túnez vs Japón
|11.00 p. m.
|BBVA
Fecha 3
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Jueves 25/06
|Túnez vs Países Bajos
|6.00 p. m.
|Arrowhead Stadium
|Jueves 25/06
|Japón vs Suecia
|6.00 p. m.
|AT&T Stadium
Grupo G
Fecha 1
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Lunes 15/06
|Bélgica vs Egipto
|2.00 p. m.
|Lumen Field
|Lunes 15/06
|Irán vs Nueva Zelanda
|8.00 p. m.
|SoFi Stadium
Fecha 2
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Domingo 21/06
|Bélgica vs Irán
|2.00 p. m.
|SoFi Stadium
|Domingo 21/06
|Nueva Zelanda vs Egipto
|8.00 p. m.
|BC Place
Fecha 3
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Viernes 26/06
|Egipto vs Irán
|10.00 p. m.
|Lumen Field
|Viernes 26/06
|Nueva Zelanda vs Bélgica
|10.00 p. m.
|BC Place
Grupo H
Fecha 1
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Lunes 15/06
|España vs Cabo Verde
|11.00 a. m.
|Mercedes-Benz Stadium
|Lunes 15/06
|Arabia Saudita vs Uruguay
|5.00 p. m.
|Hard Rock Stadium
Fecha 2
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Domingo 21/06
|España vs Arabia Saudita
|11.00 a. m.
|Mercedes-Benz Stadium
|Domingo 21/06
|Uruguay vs Cabo Verde
|5.00 p. m.
|Hard Rock Stadium
Fecha 3
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Viernes 26/06
|Uruguay vs España
|7.00 p. m.
|Akron
|Viernes 26/06
|Cabo Verde vs Arabia Saudita
|7.00 p. m.
|NRG Stadium
Grupo I
Fecha 1
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Martes 16/06
|Francia vs Senegal
|2.00 p. m.
|MetLife Stadium
|Martes 16/06
|Irak vs Noruega
|5.00 p. m.
|Gillette Stadium
Fecha 2
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Lunes 22/06
|Francia vs Irak
|4.00 p. m.
|Lincoln Financial Field
|Lunes 22/06
|Noruega vs Senegal
|7.00 p. m.
|MetLife Stadium
Fecha 3
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Viernes 26/06
|Noruega vs Francia
|2.00 p. m.
|Gillette Stadium
|Viernes 26/06
|Senegal vs Irak
|2.00 p. m.
|BMO Field
Grupo J
Fecha 1
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Martes 16/06
|Argentina vs Argelia
|8.00 p. m.
|Arrowhead Stadium
|Martes 16/06
|Austria vs Jordania
|11.00 p. m.
|Levi’s Stadium
Fecha 2
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Lunes 22/06
|Argentina vs Austria
|12.00 p. m.
|AT&T Stadium
|Lunes 22/06
|Jordania vs Argelia
|10.00 p. m.
|Levi’s Stadium
Fecha 3
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Sábado 27/06
|Jordania vs Argentina
|9.00 p. m.
|AT&T Stadium
|Sábado 27/06
|Argelia vs Austria
|9.00 p. m.
|Arrowhead Stadium
Grupo K
Fecha 1
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Miércoles 17/06
|Portugal vs RD Congo
|12.00 p. m.
|NRG Stadium
|Miércoles 17/06
|Uzbekistán vs Colombia
|9.00 p. m.
|Azteca
Fecha 2
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Martes 23/06
|Portugal vs Uzbekistán
|12.00 p. m.
|NRG Stadium
|Martes 23/06
|Colombia vs RD Congo
|9.00 p. m.
|Akron
Fecha 3
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Sábado 27/06
|Colombia vs Portugal
|6.30 p. m.
|Hard Rock Stadium
|Sábado 27/06
|RD Congo vs Uzbekistán
|6.30 p. m.
|Mercedes-Benz Stadium
Grupo L
Fecha 1
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Miércoles 17/06
|Inglaterra vs Croacia
|3.00 p. m.
|AT&T Stadium
|Miércoles 17/06
|Ghana vs Panamá
|6.00 p. m.
|BMO Field
Fecha 2
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Martes 23/06
|Inglaterra vs Ghana
|3.00 p. m.
|Gillette Stadium
|Martes 23/06
|Panamá vs Croacia
|6.00 p. m.
|BMO Field
Fecha 3
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Sábado 27/06
|Panamá vs Inglaterra
|4.00 p. m.
|MetLife Stadium
|Sábado 27/06
|Croacia vs Ghana
|4.00 p. m.
|Lincoln Financial Field