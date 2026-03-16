La selección peruana inicia un nuevo ciclo con Mano Menezes al mando. El técnico brasileño anunció la lista de convocados para afrontar los partidos amistosos internacionales contra Senegal y Honduras. La expectativa creció en la hinchada al ver algunas caras nuevas. Asimismo, Erick Noriega sería uno de los protagonistas del once titular e incluso tendrá una función fija.

El joven futbolista sigue brillando en Gremio de Porto Alegre y es el mejor peruano en el extranjero. Su liderazgo y adaptabilidad para diferentes posiciones lo han vuelto titular indiscutible para disputar el Brasileirao. Menezes no lo quiere ubicar tan abajo.

¿En qué posición jugará Erick Noriega en la selección peruana?

El ‘Samaurai’ es tan completo que puede jugar en la defensa y en la zona de volantes de contención, pero el técnico brasileño priorizará su equilibrio. “Cuando lo llevamos a Brasil, lo imaginamos como contención. Pero por necesidad lo colocamos de central, por lesión. Lo usamos más atrás, tiene buena salida en construcción. Pero ahora para la selección lo vamos a utilizar como contención. Ha evolucionado atléticamente”, comentó en conferencia de prensa de la FPF.

Menezes quiere sacar su mejor versión. “Trabajamos en un periodo relativamente corto, por lo que es prematuro de que sea capitán o no. Es un jugador con alta capacidad para estar aquí en la selección peruana y destacar como lo viene haciendo en el fútbol brasileño en estos momentos. Es un jugador completo", argumentó el técnico al convocarlo.

¿Cuándo juega la selección peruana?

Estos son los días y horarios y estadios confirmados para los dos choques que la Bicolor sostendrá en esta ventana internacional de la FIFA.

Perú vs Senegal

Fecha: sábado 28 de marzo

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: Stade de France

Perú vs Honduras

Fecha: martes 31 de marzo

Hora: 1.00 p. m. (hora peruana)

Lista completa de convocados de Mano Menezes a la selección peruana

En total, Mano Menezes llamó a 25 futbolistas para los amistosos ante Senegal y Honduras, 13 del plano local y 12 del extranjero.

Arqueros : Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario)

: Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) Defensas : Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (Nuremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Martín Zegarra (FBC Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga), Renzo Garcés (Alianza Lima)

: Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (Nuremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Martín Zegarra (FBC Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga), Renzo Garcés (Alianza Lima) Mediocampistas : Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (Liga de Quito), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (Liga de Quito), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) Delanteros: Adrián Ugarriza (Kyriat Shmona), Álex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Sparta Praga), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps).



