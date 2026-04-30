Facundo Morando logró el bicampeonato y disputó el Mundial de Clubes con Alianza Lima. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley

Facundo Morando logró el bicampeonato y disputó el Mundial de Clubes con Alianza Lima. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima se encuentra a punto de disputar la final de la Liga Peruana de Vóley. Las blanquiazules buscarán imponerse ante San Martín en el extra game para lograr el tan ansiado tricampeonato. En medio de este panorama, una noticia tomó por sorpresa a sus aficionados: Facundo Morando le pondría fin a su etapa en el club.

De acuerdo al periodista brasileño Raffa Siqueira, el también técnico de la selección argentina ya tiene todo cerrado para asumir la dirección del Fluminense de Brasil.

Facundo Morando dejaría Alianza Lima

“Fluminense ha cerrado la contratación del entrenador argentino Facundo Morando, entrenador de Alianza Lima y actual técnico de la selección femenina de su país”, explicó el comunicador en sus redes sociales.

Si bien el estratega de 38 años todavía no se pronunció sobre su futuro, la final de la Liga Peruana de Vóley 2026 podría marcar su despedida de Alianza Lima.

Anuncio en Brasil sobre la llegada de Facundo Morando. Foto: Twitter/Raffa Siqueira

Facundo Morando sobre su legado en Alianza Lima

Hace algunos días, Morando habló sobre el trabajo que viene realizando en el elenco victoriano. En ese sentido, indicó que le gustaría ser recordado por su trabajo para la profesionalización del vóley.

“Me gustaría que se me recuerde como una persona que trabajó, que se ocupó de su equipo, sus jugadoras, su staff (…)”, sostuvo en diálogo con el podcast de Paulo Manzo.

“Alianza Lima tiene, en el vóley femenino, un staff que todos los entrenamientos tiene cinco entrenadores, un preparador físico, un fisioterapista, un scoutman, una psicóloga deportiva, un team manager y una jefa de equipo. Toda esa gente está el 99% de los entrenamientos, como puede pasar en un equipo de fútbol profesional. Eso nos lo propusimos con Cenaida (Uribe) y hoy lo logramos. La idea es dejar eso, que eso siga, y que, el día que yo no esté, siga con otra persona y que las personas no sean indispensables”, concluyó.