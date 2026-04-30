Facundo Morando dejaría Alianza Lima: en Brasil aseguran que entrenador argentino firmará por Fluminense
A pocos días de jugarse la final de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima vs San Martín, la prensa brasileña sorprendió con una publicación sobre el futuro del estratega de 38 años.
- Alianza Lima - CD Moquegua: día, hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1
- Entradas Alianza Lima vs San Martín: precios, cuándo salen a la venta y dónde comprar boletos para la final de la Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima se encuentra a punto de disputar la final de la Liga Peruana de Vóley. Las blanquiazules buscarán imponerse ante San Martín en el extra game para lograr el tan ansiado tricampeonato. En medio de este panorama, una noticia tomó por sorpresa a sus aficionados: Facundo Morando le pondría fin a su etapa en el club.
De acuerdo al periodista brasileño Raffa Siqueira, el también técnico de la selección argentina ya tiene todo cerrado para asumir la dirección del Fluminense de Brasil.
PUEDES VER: Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, protagoniza tenso cruce en conferencia de prensa: “Siguiente pregunta o me paro y me voy”
Facundo Morando dejaría Alianza Lima
“Fluminense ha cerrado la contratación del entrenador argentino Facundo Morando, entrenador de Alianza Lima y actual técnico de la selección femenina de su país”, explicó el comunicador en sus redes sociales.
Si bien el estratega de 38 años todavía no se pronunció sobre su futuro, la final de la Liga Peruana de Vóley 2026 podría marcar su despedida de Alianza Lima.
Anuncio en Brasil sobre la llegada de Facundo Morando. Foto: Twitter/Raffa Siqueira
PUEDES VER: Arquero de Junior culpa a su compañero por expulsión en derrota ante Sporting Cristal: "Arruinó todo"
Facundo Morando sobre su legado en Alianza Lima
Hace algunos días, Morando habló sobre el trabajo que viene realizando en el elenco victoriano. En ese sentido, indicó que le gustaría ser recordado por su trabajo para la profesionalización del vóley.
“Me gustaría que se me recuerde como una persona que trabajó, que se ocupó de su equipo, sus jugadoras, su staff (…)”, sostuvo en diálogo con el podcast de Paulo Manzo.
“Alianza Lima tiene, en el vóley femenino, un staff que todos los entrenamientos tiene cinco entrenadores, un preparador físico, un fisioterapista, un scoutman, una psicóloga deportiva, un team manager y una jefa de equipo. Toda esa gente está el 99% de los entrenamientos, como puede pasar en un equipo de fútbol profesional. Eso nos lo propusimos con Cenaida (Uribe) y hoy lo logramos. La idea es dejar eso, que eso siga, y que, el día que yo no esté, siga con otra persona y que las personas no sean indispensables”, concluyó.