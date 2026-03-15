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Convocados de la selección peruana: la posible lista de Mano Menezes para amistoso ante Senegal y Honduras

El DT brasileño dará a conocer su primera convocatoria para la próxima fecha FIFA de la Bicolor. La nómina presentaría varias novedades.

Mano Menezes fue presentado como DT de Perú en enero de este año. Foto: composición de LR/FPF
Mano Menezes fue presentado como DT de Perú en enero de este año. Foto: composición de LR/FPF

A menos de 15 días para los amistosos ante Senegal y Honduras, el técnico Mano Menezes ya tendría definida su primera lista de convocados en la selección peruana. En las últimas semanas, el estratega ha estado viajando a diversas ciudades del país para presenciar los partidos de la Liga 1 y observar a los futbolistas que tendría pensando incluir en su nómina.

En cuanto a la legión de 'extranjeros', esta sería algo más reducida que el contingente de convocados del campeonato local. Además, todavía podría presentarse alguna sorpresa de último minuto

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Convocados a la selección peruana: la posible lista de Mano Menezes

Esta sería la primera lista de convocados de Mano Menezes en Perú. Entre las novedades estarían la posible inclusión de Matías Zegarra, de Melgar, y Bassco Soyer, de gran presente en Portugal.

  • Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero
  • Defensas: Renzo Garcés, César Inga, Luis Advíncula, Oliver Sonne, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Marco Huamán, Matías Lazo, Matías Zegarra, Anderson Santamaría
  • Mediocampistas: Yoshimar Yotún, Jesús Castillo, Jairo Concha, Felipe Chávez, Piero Cari, Erick Noriega, Piero Quispe, Jesús Pretell
  • Delanteros: Álex Valera, Joao Grimaldo, Adrián Ugarriza, André Carrillo, Maxloren Castro, Bassco Soyer, Kenji Cabrera.

¿Cuándo sale la lista de convocados?

La lista de convocados oficial se publicaría este lunes 16 de marzo, alrededor de las 11.00 a. m. Para esa misma hora está programada una conferencia de prensa con el estratega brasileño.

Amistosos de la selección peruana: fecha y hora

Estos son los días y horarios y estadios confirmados para los dos choques que la Bicolor sostendrá en esta ventana internacional de la FIFA.

  • Perú vs Senegal
  • Fecha: sábado 28 de marzo
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Estadio: Stade de France
  • Perú vs Honduras
  • Fecha: martes 31 de marzo
  • Hora: 1.00 p. m. (hora peruana)
  • Estadio: Municipal de Butarque.
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