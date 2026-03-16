Piero Quispe y Felipe Chávez fueron convocados durante el interinato de Manuel Barreto. Foto: composición LR/AFP/FPF

Piero Quispe y Felipe Chávez fueron convocados durante el interinato de Manuel Barreto. Foto: composición LR/AFP/FPF

El ciclo de Mano Menezes al mando de la selección peruana empezó de manera oficial. Luego de evaluar a varios jugadores en las últimas semanas, el experimentado estratega brasileño dio a conocer la lista de convocados para los amistosos internacionales frente a Senegal y Honduras por la fecha FIFA de marzo.

Si bien el entrenador consideró a jugadores de la talla de Yoshimar Yotún y André Carrillo, en la nómina destaca la ausencia de jugadores experimentados como el lateral Luis Advíncula y el volante Renato Tapia.

Los ausentes en la convocatoria de Mano Menezes en la selección peruana

Otros nombres que no fueron considerados por Mano Menezes son los de Felipe Chávez (Colonia de Alemania) y Piero Quispe (Sydney FC de Australia); ambos futbolista formaron parte del recambio generacional que empezó con el interinato de Manuel Barreto.

Paolo Guerrero, que afronta un buen presente en Alianza Lima, tampoco figura en la reciente lista de convocados de la selección peruana. Luis Ramos es otro de los atacantes ausentes.

Felipe Chávez (volante)

Piero Quispe (volante)

Renato Tapia (volante)

Bassco Soyer (volante)

Anderson Santamaría (defensa)

Luis Advíncula (defensa)

Paolo Guerrero (delantero)

Luis Ramos (delantero)

Andy Polo (delantero)

Kevin Quevedo (delantero).

Lista de convocados de la selección peruana

Mano Menezes llamó a 25 futbolistas para la gira que realizará la selección peruana en Europa.

Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero

Defensas: Alfonso Barco, César Inga, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Martín Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne, Renzo Garcés

Mediocampistas: Adrián Quiroz, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Jesús Pretell, Yoshimar Yotún

Delanteros: Adrián Ugarriza, Álex Valera, Joao Grimaldo, Juan Pablo Goicochea, Kenji Cabrera.

Amistosos de la selección peruana 2026

La Bicolor disputará sus primeros partidos del año ante sus similares de Senegal y Honduras.