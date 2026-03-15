Oliver Sonne llegó al fútbol de República Checa tras su paso por la Premier League. Foto: LFA

Oliver Sonne llegó al fútbol de República Checa tras su paso por la Premier League. Foto: LFA

Oliver Sonne afronta un gran presente en el fútbol de República Checa. El polifuncional jugador decidió dejar la Premier League para sumar minutos en el Sparta Praga junto a su compatriota Joao Grimaldo.

En su reciente actuación, el popular ‘Vikingo’ se lució con un golazo en el triunfo parcial de su escuadra sobre el Slovacko por la jornada 26 de la Liga Checa de Fútbol.

Golazo de ‘palomita’ de Oliver Sonne en República Checa

Oliver Sonne apareció en los minutos finales del primer tiempo para marcar su primer gol con la camiseta de Sparta Praga. El lateral de 25 años no desaprovechó el centro de su compañero Pavel Kaderabek.

Las actuaciones del joven defensor son seguidas en territorio nacional. A pesar de que no fue considerado para los últimos amistosos del 2025, su buen presente en el balompié checo podría ser clave para su regreso a la Bicolor.

Oliver Sonne apunta a ser convocado a la selección peruana

El entrenador Mano Menezes presentará en las próximas horas su primera lista de convocados de la selección peruana. El experimentado estratega se encuentra planificando los próximos amistosos frente a Senegal y Honduras en Europa.

El brasileño y su comando técnico acudieron a varios partidos de la Liga 1 para ver algunos futbolistas. Por otra parte, el técnico de 63 años también tendría en su nómina a jugadores que militan en el extranjero.

Entre los nombres que recibirían el llamado se encuentran Oliver Sonne (Sparta Praga), Joao Grimaldo (Sparta Praga), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), André Carrillo (Corinthians) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).