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DT de Honduras revela el estilo de juego que impondrá contra la selección peruana: "Intentaremos ser un equipo dominador"

José Francisco Molina, anticipa un encuentro competitivo, destacando su intención de dominar el balón y organizar una sólida defensa ante el equipo peruano.

El técnico hondureño sorprendió con su posible estrategia contra Perú. Foto: Lr/Fútbol Centroamérica
El técnico hondureño sorprendió con su posible estrategia contra Perú. Foto: Lr/Fútbol Centroamérica

Mano Menezes anunció la lista de convocados y ahora se alistan para disputar dos partidos amistosos en el extranjero. La selección peruana medirá fuerzas contra Senegal y Honduras, aunque el equipo centroamericano será fácil como parece. La Bicolor tendrá que ponerle la misma atención al modesto equipo hondureño y al campeón de África, ya que el entrenador José Francisco Molina lanzó una advertencia.

No es un secreto que el platillo principal será ante el cuadro capitaneado por Sadio Mané, pero los hondureños también nos ven como sparring y una mala tarde podría costarle un mal arranque en la ‘Era Menezes’.

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¿Qué dijo el DT de Honduras sobre la selección peruana?

El entrenador hondureño no desaprovechó la oportunidad para calentar la previa del amistoso. "Intentaremos ser un equipo dominador a través de la posesión del balón. Cuando no lo tengamos, queremos ser agresivos en la defensa y recuperarlo lo antes posible. Habrá momentos en los que el rival sea mejor y entonces tendremos que defender juntos, ser solidarios y conceder los menos goles posible", analizó José Francisco Molina.

Asimismo, destacó el proyecto que vienen cocinando. "Veo que el futbolista hondureño tiene buen nivel y que con él puedo desarrollar la idea de fútbol que tengo. Quiero ayudar a la federación y a los futbolistas a conseguir un reto muy ilusionante, que es poder estar en el Mundial de 2030", sentenció

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Lista de convocados de la selección peruana

  • Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero
  • Defensas: Alfonso Barco, César Inga, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Martín Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne, Renzo Garcés
  • Mediocampistas: Adrián Quiroz, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Jesús Pretell, Yoshimar Yotún
  • Delanteros: Adrián Ugarriza, Álex Valera, Joao Grimaldo, Juan Pablo Goicochea, Kenji Cabrera.

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¿Cuándo juega la selección peruana?

La selección peruana tiene programados 2 amistosos en su gira por Europa.

- Perú vs Senegal | sábado 28 de marzo | 11.00 a. m. (hora peruana)
- Perú vs Honduras | martes 31 de marzo | 1.00 p. m. (hora peruana).

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