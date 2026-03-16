Paolo Guerrero fue el principal protagonista del empate entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Más allá de la polémica desatada por el gol de media cancha que le anularon, el experimentado delantero afrontó un tenso momento en su arribo a la capital.

Mientras se trasladaba en las inmediaciones del aeropuerto Jorge Chávez y conversaba con los medios de comunicación, varios hinchas empezaron a mencionar el nombre del futbolista de 42 años; sin embargo, al artillero no le gustó nada que un sujeto lo llamara ‘Paolín’.

Paolo Guerrero confronta a hincha que lo llamó ‘Paolín’

Al identificar a la persona, Paolo Guerrero interrumpió su trayecto y fue a encararlo. Al notar la molestia presente en el ‘Depredador’, el aficionado solo atinó a responderle: "‘Eres Paolo, ¿o no?’". El delantero evitó que el incidente pasara a mayores y subió a su vehículo.

Paolo Guerrero indignado por el gol que le anularon en Cusco

Por otra parte, al ser consultado sobre la polémica arbitral por el gol anulado, el histórico artillero de la selección peruana hizo una fuerte crítica.

"Una ‘locura’, por eso estamos como estamos. Yo no le hago falta. Imagínate, si eso es falta, imagínate… Por eso nos cuesta tanto los campeonatos internacionales", manifestó para las cámaras de Teledeportes.

"Es injusto. No le hago falta, es una jugada normal, sabía que no iba a llegar y se resbala. Lo paso por delante y creo que hago un gol legítimo que hubiese sido el 1-0 para darnos tranquilidad para jugar", sostuvo para la prensa.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima necesita un triunfo para seguir en la cima de la tabla de posiciones de la Liga 1. El equipo blanquiazul recibirá este sábado 21 de marzo a Juan Pablo II por la octava jornada del Torneo Apertura. El compromiso se disputará en Matute a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana).