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Real Madrid - Manchester City: día, hora y canal de TV para ver la vuelta de octavos de final de la Champions League

Luego de recibir un goleada en la ida, al equipo de Pep Guardiola no le bastará solo con una victoria para avanzar en Champions League. Revisa todo sobre la vuelta de Real Madrid vs Manchester City.

Real Madrid y Manchester City se enfrentarán con tercera ocasión en la temporada. Foto: composición LR/UEFA/AFP
Real Madrid y Manchester City se enfrentarán con tercera ocasión en la temporada. Foto: composición LR/UEFA/AFP

Manchester City debe golear sí o sí a Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Luego de caer 3-0 en el Bernabéu, los dirigidos por Pep Guardiola necesitarán una actuación casi perfecta para llevarse esta nueva edición del ‘clásico europeo'.

A pesar de la ventaja que lograron en la ida, el equipo de Vinícius Júnior y compañía no podrá confiarse, pues tienen bajas de consideración como el veloz delantero Kylian Mbappé.

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¿Cuándo es la vuelta de Real Madrid vs Manchester City?

La vuelta entre Real Madrid y Manchester City se jugará este martes 17 de marzo en el Etihad Stadium, recinto ubicado en la ciudad de Mánchester.

Federico Valverde fue la gran figura de la ida con un triplete. Foto: AFP

Federico Valverde fue la gran figura de la ida con un triplete. Foto: AFP

¿A qué hora juega Real Madrid vs Manchester City?

En territorio peruano, el compromiso entre merengues y citizens por la ida de los octavos de final de la Champions League 2025-2026 empezará a las 3.00 p. m. Aquí te dejamos una guía de horarios para cada país.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿Dónde ver el partido del Real Madrid - Manchester City?

Para seguir este duelo, podrás hacerlo por el canal ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium. Además, La República Deportes te llevará la cobertura online de manera gratuita para que sigas el minuto a minuto del partido.

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Alineaciones Real Madrid contra Manchester City: posibles formaciones

Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo y Militao figuran entre las principales bajas que tendrá el estratega Álvaro Arbeloa.

  • Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Francisco García; Federico Valverde, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Díaz y Vinícius Jr.
  • Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Rodri Hernández; Bernardo Silva, Savinho, Jeremy Doku; Antoine Semenyo y Erling Haaland.

Real Madrid vs Manchester City: historial

El historial entre Real Madrid y Manchester City se encuentra muy parejo. Con su reciente victoria, la Casa Blanca logró sacar ventaja en los registros.

  • Real Madrid 3-0 Manchester City | Champions League 2025-26 (octavos de final)
  • Real Madrid 1-2 Manchester City | Champions League 2025-26 (fase liga)
  • Real Madrid 3-1 Manchester City | Champions League 2024-25 (octavos de final)
  • Manchester City 2-3 Real Madrid | Champions League 2024-25 (octavos de final)
  • Manchester City 1-1 Real Madrid | Champions League 2023-24 (cuartos de final)

Rival de Real Madrid o Manchester City en cuartos de final de Champions League

Todo indica que el vencedor del Madrid - City tendrá que verse las caras contra el poderoso Bayern Múnich. El cuadro alemán no pasó mayores apuros para golear 6-1 de visita a Atalanta y se espera que defina la serie ante su gente este miércoles 18 de marzo.

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