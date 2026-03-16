El presente de FC Cajamarca no es bueno, pese al nivel de Hernán Barcos, se mantienen en el antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura. El cuadro capitaneado por el ‘Pirata’ apenas suma cinco puntos e ingresó a la peligrosa zona de la ‘baja’. Asimismo, existen problemas extradeportivos que están inquietando el bienestar de los jugadores.

En el último duelo perdieron contra Comerciantes Unidos y encajaron la tercera derrota consecutiva. Sin embargo, el exjugador de Alianza Lima suma siete anotaciones y mantiene su sed goleadora a pocas semanas de cumplir 42 años.

Jugadores de FC Cajamarca reciben amenazas en pleno Torneo Apertura

Los resultados no acompañan y la seguridad tampoco. Gustavo Peralta sorprendió con una discreta información del club cajamarquino. “Ya no sigue Silvestre e incluso creo que ayer firmó en la noche la resolución de contrato. Me cuentan que hay 2 jugadores en específico que no la están pasando bien por amenazas constantes. Es una cuestión para analizar y ya se quejaron con la PNP y SAFAP. La situación es complicada y uno de ellos está con seguridad privada por precaución. En Cajamarca tiene un tema económico también. No todo lo que brilla es oro. Atención, Cajamarca”, enfatizó el periodista.

¿Cómo fue el último partido de FC Cajamarca en el Torneo Apertura?

FC Cajamarca no pudo como local y cayó 3-4 ante Comerciantes Unidos. El estadio Héroes de San Ramón fue el escenario de este partidazo. A pesar de estar con el marcador a favor 2-0 en el primer tiempo, el equipo dirigido por Carlos Silvestri no pudo mantener la ventaja. La expulsión de Jefferson Orejuela hizo que el equipo se dedique a defender, pero finalmente la visita se llevó el triunfo por la séptima fecha de la Liga 1 2026.



