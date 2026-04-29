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Barcelona - Osasuna: fecha y hora del partido por la jornada 34 de LaLiga de España

Barcelona visitará al Osasuna en el Estadio El Sadar por el campeonato español. Los culés están a poco de conseguir el objetivo de llevarse el título de LaLiga.

Barcelona y Osasuna se enfrentan por la fecha 34 del fútbol español. Foto: LaLiga/composición LR
Barcelona y Osasuna se enfrentan por la fecha 34 del fútbol español. Foto: LaLiga/composición LR
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Este sábado 2 de mayo, Barcelona visitará a Osasuna por la fecha 34 de LaLiga 2025-26. El conjunto culé está cada vez más cerca de ganar el título del campeonato español y busca dar un paso más cuando enfrente al equipo de Pamplona, que lucha por clasificar a la próxima Europa League.

En su último partido por el campeonato español, Barcelona venció por 2-0 al Getafe, de visita. En cuanto a Osasuna, logró una gran victoria por 2-1 ante Sevilla en la jornada anterior.

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¿Cuándo juega Barcelona - Osasuna?

El partido entre Barcelona - Osasuna, por la fecha 34 de LaLiga, se disputará este sábado 2 de mayo.

¿A qué hora juega Barcelona - Osasuna?

En territorio peruano, el compromiso entre Barcelona - Osasuna, por la fecha 34 de LaLiga española, empezará a las 2.00 p. m. Esta es la guía de horarios de cada país para tener en cuenta.

  • México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.00 p. m.

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¿Dónde ver Barcelona - Osasuna por LaLiga de España?

La transmisión por TV del Barcelona - Osasuna se podrá ver a través de Disney Plus Premium para territorio sudamericano.

¿Cómo llega Barcelona ante Osasuna?

El equipo dirigido por Hansi Flick se mantiene en el primer lugar de la tabla como líder absoluto. Para este cotejo, Marc Bernal, Andreas Christensen, Jules Koundé, Lamine Yamal y Raphinha, no serán considerados debido a que siguen inactivos por lesión.

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