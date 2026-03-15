Barcelona - Newcastle United en Champions League: fecha, hora y canal de TV del partido de vuelta por los octavos de final

Luego de igualar 1-1 en el partido de ida, Barcelona buscará la clasificación cuando reciba a Newcastle United en el enfrentamiento de vuelta por los octavos de final de la Champions League. Los dirigidos por Hansi Flick supieron rescatar el empate en la última jugada del partido cuando Lamine Yamal anotó de penal para dejar la llave abierta. De igual forma, el equipo ‘culé’ se encuentra como único líder de LaLiga de España, por lo tanto, viene luchando en ambos campeonatos para lograr el título.

En cuanto al equipo inglés, supieron dominar gran parte del partido ante Barcelona, pero no fue suficiente, ya que no concretaron todas las opciones de gol que tuvieron. Por el campeonato local, se encuentra a mitad de tabla, luchando por terminar la temporada con la clasificación a algún torneo internacional. Hasta el momento, tiene la chance de lograrlo y de seguir haciendo historia en la Champions League.

¿Cuándo juegan Barcelona - Newcastle United?

El partido de vuelta entre Barcelona y Newcastle se jugará el miércoles 18 de marzo, en el Spotify Camp Nou.

¿A qué hora juegan Barcelona - Newcastle United?

Estos son los horarios de transmisión del duelo entre ambas escuadras dependiendo del país en el que te ubiques. Para Perú, empezará a partir de las 12.45 p. m.

Costa Rica, México: 11.45 a. m.

Colombia, Ecuador: 12.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.45 p. m.

Bolivia, Venezuela: 1.45 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 2.45 p. m.

España: 6.45 p. m.

¿Qué canal transmitirá Barcelona - Newcastle United?

La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo del canal ESPN para los países de Sudamérica. Vía streaming, se podrá ver desde la plataforma Disney Plus, mediante el plan Premium.