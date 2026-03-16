Como en casi todos los años, la presente temporada de la Champions League cuenta con un equipo revelación entre sus participantes. En medio de 'gigantes' como el Real Madrid, Barcelona y Bayern Múnich, el nombre del Bodo/Glimt sobresale por la histórica campaña que viene realizando pese a ser la primera vez que disputa el prestigioso torneo de clubes (sin contar las fases de clasificación previas).

De los 16 equipos que actualmente juegan la ronda de octavos de final, el conjunto noruego es el de menor valor de mercado. Su plantilla cotizada en 80 millones de euros es la más modesta, lejos de los 344 millones que vale el penúltimo, Galatasaray. Ni hablar de la diferencia que le sacan Real Madrid o Manchester City, con sus jugadores valuados en 1.300 millones. Y, pese a todo, el humilde Bodo sigue soñando con prolongar su ya inolvidable paso en esta Liga de Campeones.

Las claves del éxito del Bodo/Glimt en Champions League

Sin el fuerte respaldo económico que ostentan sus rivales, ni una tradición deportiva particularmente importante (no está ni entre los cinco máximos ganadores de la liga noruega), muchos hinchas se preguntan cuál es el secreto detrás del éxito del Bodo/Glimt.

Para algunos, la particular geografía de su lugar de origen tiene mucho que ver. Bodo es una ciudad ubicada a más de 1.000 kilómetros al norte de Oslo, la capital de Noruega, y está dentro del círculo polar ártico, una de las regiones más frías del planeta. Debido a las duras condiciones de su entorno, el club se ha visto obligado a implementar césped sintético en el Aspmyra Stadion, recinto donde juega como local y en el que ya se ha 'tumbado' a gigantes continentales de la talla del Manchester City e Inter de Milán. Fuera de su país también ha dado el golpe venciendo de visita al Atlético de Madrid.

Otro factor que influye en su buen momento es el trabajo del entrenador Kjetil Knutsen, el cual se basa, además de potenciar el estilo ofensivo del equipo, en fortalecer su mentalidad. Tal es la filosofía del DT que para este propósito prácticamente ha descartado de su vocabulario términos como “victoria” o “derrota” y además ha incorporado entre sus colaboradores a Bjorn Mannsverk, expiloto de combate.

Tras su retiro de la fuerza aérea noruega, Mannsverk se convirtió en un 'entrenador mental' que aplica técnicas mentales aprendidas durante su etapa como piloto de élite. En Bodo/Glimt, su labor está enfocada en reforzar la concentración de los jugadores luego de haber contribuido a remediar el "colapso mental colectivo" que detectó a su llegada al equipo, según declaró para el diario Marca hace algún tiempo.

Bjorn Mannsverk trabaja en fortalecer la mentalidad de los jugadores del equipo. Foto: Bodo/Glimt

Por último, se puede señalar la fuerte identificación social del Bodo con su comunidad como uno de sus puntos fuertes. Además de tener una plantilla compuesta casi en su totalidad por jugadores noruegos (con solo cinco extranjeros) y una academia para el desarrollo de jóvenes talentos, el equipo dirige un proyecto destinado a generar conciencia para el cuidado del medio ambiente como una forma de 'conectar' a un nivel más profundo con sus simpatizantes.

¿Qué se viene para el Bodo/Glimt en la Champions League?

Por lo pronto, el Bodo tiene la mira puesta en lograr la clasificación a cuartos de final, para lo cual debe superar al Sporting de Lisboa en la llave respectiva de octavos. La misión parece bastante factible teniendo en cuenta que el duelo de ida terminó 3-0 a su favor, de modo que ahora solo necesita un empate, e incluso le basta perdiendo por no más de dos goles.

Si consigue dejar en el camino al elenco portugués, el combinado de la Horda Amarilla afrontará otro reto tan o más exigente: medirse en la siguiente instancia al vencedor de la serie Arsenal - Bayer Leverkusen. Cualquiera que sea su próximo oponente, Bodo/Glimt sabe que tendrá la atención del mundo sobre sí y buscará responder lo mejor posible a la exigencia.