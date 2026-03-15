El duelo entre Lamine Yamal y Lionel Messi era el principal atractivo de esta Finalissima. Foto: composición de LR/AFP

El duelo entre Lamine Yamal y Lionel Messi era el principal atractivo de esta Finalissima. Foto: composición de LR/AFP

Luego de varios idas y vueltas entre Argentina y España por desacuerdos acerca de la sede y fecha para la Finalissima, la UEFA hizo oficial la cancelación del esperado partido. Este domingo 15 de marzo, el organismo europeo expuso los motivos por los cuales ya no se llevará a cabo el encuentro, que estaba previsto para disputarse a fines de este mes.

En un extenso comunicado, el ente rector del fútbol en el Viejo Continente recordó primero cómo el conflicto bélico en Medio Oriente hizo inviable que el duelo se realice en Qatar, como se había planificado originalmente. Ante ello, expuso que las alternativas planteadas por la federación española fueron rechazadas por su contraparte argentina, que a su vez propuso fechas fuera del plazo acordado en un primer momento.

¿Qué dijo UEFA sobre cancelación de la Finalissima?

"Con la firme determinación de salvar este importante encuentro, y a pesar de las comprensibles dificultades que supone reubicar un partido de tal importancia con tan poca antelación, la UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)", menciona el pronunciamiento.

El comunicado en cuestión añade los siguientes párrafos: "La primera opción era celebrar el partido en el Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con un reparto al 50% de los aficionados en el estadio. Esto habría proporcionado un escenario de talla mundial, acorde con un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó".

Esta Finalissima iba a ser la segunda edición moderna del torneo. Foto: 433

"La segunda era disputar la Finalissima a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, ofreciendo de nuevo una distribución de aficionados al 50% para el partido en Madrid. Esta opción también fue rechazada".

"Finalmente, la UEFA solicitó a Argentina el compromiso de que, si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido pudiera celebrarse el 27 de marzo, tal y como estaba previsto y se anunció el 18 de diciembre de 2025, o en la fecha alternativa del 30 de marzo. Esta propuesta también fue rechazada".

¿Qué propuso Argentina para jugar la Finalissima?

De acuerdo con UEFA, la postura de la Albiceleste resultó "inviable" para el combinado ibérico: "Argentina presentó una contrapropuesta para disputar el partido después del Mundial, pero, dado que España no dispone de fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse. Finalmente, y contrariamente al plan acordado inicialmente de que el partido se disputara el 27 de marzo, Argentina declaró su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, una fecha que resultó inviable".

Por lo pronto, la Roja ya pactó un amistoso contra Serbia para aprovechar esta fecha FIFA de marzo. El cuadro sudamericano aún no informó si disputará algún cotejo en esta ventana internacional.