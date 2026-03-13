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Kylian Mbappé se viene recuperando de lesión y sería una de las novedades ante el Manchester City por la Champions League

Y hoy el Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Elche (3:00 p.m.) por la jornada 28 de LaLiga.

Kylian Mbappé sufrió un esguince en la rodilla izquierda.
Kylian Mbappé sufrió un esguince en la rodilla izquierda. | Rea

En la capital española hay motivos de sobra para seguir sonriendo. Luego del categórico triunfo sobre el Manchester City por los octavos de final ida de la Champions League, el técnico Álvaro Arbeloa recibió una noticia que alegró a todos los hinchas del Real Madrid.

El atacante francés Kylian Mbappé se viene recuperando de la mejor manera de un esguince en la rodilla izquierda y podría ser una de las novedades para el compromiso de vuelta contra los “Ciudadanos” este martes en el Etihad Stadium.

“No es momento complicado, está cada día mejor y con su evolución en referencia al plan que hicimos cuando decidimos parar y le hicimos las pruebas. Está muy bien. Confiamos en que esté para viajar a Mánchester”, declaró Arbeloa con la confianza de tener entre sus filas al atacante campeón del Mundo en Rusia 2018.

Lo que sí es seguro, es que hoy Arbeloa no podrá contar con Mbappé para el duelo que sostendrá ante el Elche en el Santiago Bernabéu por la jornada 28 de LaLiga (3:00 p.m.).

“Lo afrontamos con la mentalidad de que nos estamos jugando LaLiga. Es un partido importantísimo en nuestro campo y queremos un ambiente muy parecido al del miércoles. El rival juega muy bien, mejor que los puntos que lleva. En la ida nos lo puso complicado y estamos preparados para hacer un esfuerzo extra, sabiendo de la dificultad del rival. Solo tenemos en la cabeza ganar ante el Elche”, comentó Arbeloa que espera darle caza al líder Barcelona (67 puntos).

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