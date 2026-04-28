Partidos de Champions League: programación y resultados de las semifinales del torneo

Solo PSG y Bayern Múnich saben lo que es ganar la UEFA Champions League. Foto: UEFA

Solo PSG y Bayern Múnich saben lo que es ganar la UEFA Champions League. Foto: UEFA

Empiezan las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26. Son cuatro los equipos que luchan por quedarse con el máximo trofeo a nivel de clubes europeos.

PSG y Bayern Múnich serán los encargados de abrir esta serie de partidazos. En la otra serie, Atlético Madrid y Arsenal esperan seguir con la ilusión de levantar la primera 'Orejona' de su historia.

Champions League: partidos de semifinales

Los duelos de ida de las semifinales de la Liga de Campeones tendrán lugar entre el martes 28 y el miércoles 29 de abril.

PSG vs Bayern Múnich | 2.00 p. m. | martes 28 de abril

Atlético Madrid vs Arsenal | 2.00 p. m. | miércoles 29 de abril

¿Cuándo se juegan los partidos de vuelta de la Champions League?

Los partidos de vuelta están programados para la segunda semana de mayo en el mismo horario.

PSG vs Bayern Múnich | martes 5 de mayo

Atlético Madrid vs Arsenal | miércoles 6 de mayo

¿Dónde ver la Champions League?

Los partidos de semifinales y la gran final se podrán ver a través de la señal de ESPN, canal que cuenta con los derechos de transmisión de la competición. Asimismo, de forma online se puede seguir en la plataforma Disney Plus y la cobertura que ofrece La República Deportes.

¿Cuándo es la final de la Champions League?

La final de la Champions League, que se disputa a partido único, tendrá como sede el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. La fecha pactada es el sábado 30 de mayo.